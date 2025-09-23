El desliz del Barça con Lamine, la felicitación de Mbappé y los silencios del Real Madrid y Jenni Hermoso

Mensaje de felicitación a Lamine por el Trofeo Kopa publicado en la cuenta del Barça

Evidentemente, el Barça no quería, pero el disparo del fotógrafo y el desliz del autor de la publicación, que no se dio cuenta, provocaron un curioso y poco afortunado mensaje difundido en las cuentas oficiales del club azulgrana en la red social X (antes Twitter). Porque en él aparece Lamine 'KO' justo después de que se supiera que acababa de perder la votación del Balón de Oro ante el otro finalista, Dembélé.

De Rocafonda al mundo 🌍 pic.twitter.com/MrCeTsW5Xx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2025

Es una casualidad, un indeseado efecto visual provocado por el propio Yamal al pasar por delante de las letras de Kopa (en mayúsculas), trofeo al mejor futbolista joven del curso que precisamente ganó este lunes el delantero catalán. En el citado mensaje el club le felicita por dicho galardón, pero la llamativa y anecdótica imagen ha provocado respuestas de asombro e ironía al respecto.

El que más mensajes de enhorabuena está recibiendo es, cómo no, Dembélé, el nuevo Balón de Oro. Por supuesto, le escribieron numerosos compañeros de su equipo, PSG, y uno que lo fue hasta hace dos años, Mbappé: «¡Qué emoción, hermano! Te lo mereces x 1.000».

La publicación del jugador francés del Real Madrid es una de las pocas relacionadas directamente con el club blanco, toda vez que la entidad que preside Florentino Pérez ha decidido ignorar todo lo relacionado con estos galardones y todo lo que les rodea.

🌟 ¡Se cumplen 72 años del debut de Di Stéfano con el Real Madrid! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 23, 2025

Que se sepa, el Real Madrid no ha felicitado a ninguno de los premiados. Curiosamente, este martes publicó un mensaje en X y una noticia en su web recordando que se cumplen 72 años del debut de Di Stéfano con la camiseta blanca. Además, en uno de los párrafos del citado texto se lee: «Sus gestas con el Real Madrid fueron premiadas con el Balón de Oro en 1957 y 1959. Posteriormente se reconoció su trayectoria con el único Superbalón de Oro de la historia».

Al igual que el Madrid, los clubes de fútbol españoles tampoco se prodigaron en felicitaciones hacia los premiados en París. Sí lo hizo el Athletic Club con Dembélé, toda vez que el club bilbaíno recibirá al PSG en la fase de liga de la Champions.

Otro de los silencios, al menos durante las primeras horas transcurridas tras la gala del Teatro del Chatelet es el de Jennifer Hermoso. La actual futbolista del Tigres mexicano coincidió con Aitana en el Barcelona y en la selección española, pero de momento no ha felicitado a la triple ganadora del Balón de Oro.

Quienes sí le han dado la enhorabuena públicamente a Aitana son, entre otros, su compañera Irene Paredes, su también compañero azulgrana Ter Stegen o la tenista Paula Badosa. Y también hay que reseñar un mensaje muy especial, el de la exseleccionadora española Montse Tomé:

Enhorabuena por ser diferencial, sobre todo, por cómo te has transformado en la adversidad. MERECIDO. @AitanaBonmati @mariona8co incontestable finalista y también merecido. Enhorabuena chicas 🫶🏾 https://t.co/8eHx2jmLp5 — Montse Tome (@montse_tome) September 23, 2025

