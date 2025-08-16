Este es el campeón de LaLiga, según la inteligencia artificial

Este es el ganador de LaLiga, según la inteligencia artificial

La Primera División regresa casi tres meses después, periodo sin fútbol que, no obstante, no ha parecido tan largo —y en realidad no lo ha sido— por la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos entre mediados de junio y julio.

De hecho, eso mismo ha alterado los planes y las pretemporadas de Real Madrid y Atlético de Madrid, que parecen partir en situación de desventaja en relación a sus rivales por un menor margen de preparación.

Tanto blancos como rojiblancos lideraron provisionalmente la pasada temporada la clasificación de LaLiga EA Sports, si bien ambos cedieron ante un Barcelona arrollador en los enfrentamientos directos y en el tramo final del curso. Los de Flick no dieron opción y recuperaron el trono, incluso, con cierta suficiencia. Además de la competición doméstica se llevaron, también, la Copa y la Supercopa frente al Madrid en ambas ocasiones.

Video. La celebración de los títulos del Barça EFE

Quién es el campeón de Liga para la inteligencia artificial

Por eso, no resulta nada extraño que, realizada la consulta a la inteligencia artificial, el resultado que se desprende de ella es el Barcelona como principal favorito a revalidar el título.

«La mayoría de los análisis deportivos (excluyendo a las casas de apuestas) ven una pugna directa entre Barcelona y Real Madrid, ligeramente inclinada a favor del Barça por su rendimiento regular y condición de campeón defensor. Sin embargo, el Madrid aparece como la alternativa más realista por su potencial de plantilla y la llegada de nuevos talentos», señala la IA.

Por lo tanto, no se puede hablar de terna, puesto que no incluye al Atlético de Madrid en esa lista de candidatos. «Aparece como tercer favorito, aunque en segundo plano respecto a los dos gigantes. Se han reforzado en ataque y siempre suelen competir, pero se considera que están un escalón por debajo a nivel competitivo», matiza.

¿Y al descenso?

También se le ha realizado la consulta a la IA sobre qué tres equipos descenderán a LaLiga Hypermotion al final de la presente temporada. El curso pasado dos descendidos eran nuevos en la categoría. Esta vez, la inteligencia artificial predice una situación similar.

Los tres descendidos, según la IA Real Oviedo : Con alrededor de un 12% de probabilidades de terminar último en la clasificación, es uno de los principales candidatos al descenso.

Elche : Presenta un 13% de opciones de ocupar la última posición, también estando en fuerte riesgo de perder la categoría.

Levante: Cuenta con aproximadamente un 10-11% de posibilidades de descender, cerrando el grupo de los tres con más riesgo según las predicciones.

O lo que es lo mismo, la IA vaticina que los tres ascendidos a Primera harán el camino de vuelta dentro de unos meses. Por lo tanto, da como salvados a conjuntos de la talla de Getafe, Espanyol, Sevilla, Girona y Alavés, aquellos que cita como los otros en peligro de descenso.