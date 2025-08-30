Un cabezazo en el último minuto de Raúl Marqueta, portero del Pontevedra, da el empate a su equipo ante el Cacereño

Este fin de semana ha comenzado la Liga de Primera Federación, el tercer escalón del fútbol español, y en el partido entre el Pontevedra y el Cacereño lo ha hecho con un gol del portero gallego que ha supuesto el empate (1-1) del conjunto local en el minuto 98. Un duelo entre dos equipos recién ascendidos que terminaba en tablas y con el guardameta como héroe de los locales.

El inicio de la Liga en el estadio Pasarón ha resultado vibrante para los aficionados del conjunto pontevedrés, que han visto cómo su equipo salvaba un punto en el tiempo de prolongación gracias a un tanto de cabeza de su portero, Raúl Marqueta.

El Cacereño, que se había adelantado a los ocho minutos con un gol de Carlos González, vio como el Pontevedra le empataba tras un cabezazo de Raúl Marqueta en el lanzamiento de una falta desde el lateral de su área. Un testarazo que se colaba como un misil en la portería visitante y que provocaba la fiesta en el estadio del conjunto gallego.

