Quién es Soto Grado, árbitro del Real Madrid - Barcelona, y quién es el responsable del VAR en El Clásico de LaLiga

César Soto Grado (Candeleda, Ávila, 1980) es el árbitro elegido para el primer Clásico de la temporada 2025-26, un Real Madrid - FC Barcelona que se disputa este domingo 26 de octubre a partir de las 16:15 horas (DAZN LALIGA) ... en el Estadio Santiago Bernabéu.

El Comité de Designación, encabezado por Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha depositado su confianza en un colegiado experimentado y que dirigirá su segundo Madrid-Barça.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟬 | DOMINGO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 26 de octubre en Primera División.



👥 Designación completa: https://t.co/eeufRrZUDF #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/jRq3CJVeb5 — RFEF (@rfef) October 25, 2025

Adscrito al comité riojano pese a ser abulense de nacimiento, cumple su séptima temporada en la élite del fútbol español, la que podría ser su última una vez que ya ha alcanzado los 45 años, si bien el CTA suprimió el límite de edad establecido antaño en esa cifra.

Soto Grado ya cuenta este curso con dos partidos a sus espaldas del Atlético de Madrid, pero ninguno de Real Madrid ni FC Barcelona, lo cual siempre es un factor a tener en cuenta para que exista la menor presión posible sobre el árbitro designado. Todo lo contrario que quien figuraba como el otro gran candidato para el Clásico, el balear Busquets Ferrer, en el foco en el inicio de temporada por un penalti controvertido señalado sobre Lamine Yamal en el Rayo Vallecano - Barça cuando no contaba con el respaldo del VAR por un fallo en el sistema eléctrico.

Repite en el Bernabéu

El segundo Clásico de Soto Grado —quién sabe si su último— tendrá lugar también en el Santiago Bernabéu, al igual que el que dirigió en la temporada de 2023-24, marcado por un posible gol fantasma de Lamine Yamal. Ninguna toma de la realización televisiva resolvió la incógnita sobre si Lunin sacó el balón del interior de su portería o no.

«Lo que ocurrió en esa jugada es que como no sabemos si entró o no entró, para mi asistente 2, Iñigo, que es el mejor estaba posicionado en el Bernabéu, él no apreció que la pelota entrase, pues no dimos gol. El VAR tampoco tenía las cámaras suficientes para saber si entró o no, así que tiramos para adelante con la decisión que tomamos en el campo», manifestó más de un año después en una entrevista en Onda Cero La Rioja.

El CTA no rompe la tradición

Soto Grado luce en su indumentaria la escarapela FIFA que le acredita como árbitro internacional. Dicha condición la va a ostentar hasta finales de este año, dada su más que probable retirada en verano de 2026. Precisamente, Busquets Ferrer será quien ocupará su plaza para arbitrar encuentros en competiciones fuera de nuestras fronteras.

Con esto, el CTA mantiene la tradición de adjudicar un partido de estas características a uno de los diez colegiados que ostentan la condición de internacional. Fran Soto ya ha roto con algunas de las señas de identidad del arbitraje en nuestro país pese a cumplir menos de medio año en el cargo.

Por ejemplo, denominar a los árbitros por sus dos apellidos. Para el CTA, el árbitro del Clásico será César Soto. También ha acabado con la territorialidad de los colegiados, al designar para el pasado derbi Atleti-Madrid a dos árbitros VAR adscritos al comité madrileño: Del Cerro Grande y Pizarro Gómez.

Quién es el VAR del Real Madrid - Barcelona

Javier Iglesias Villanueva ayudará a Soto Grado desde la sala VOR de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. El gallego es uno de los árbitros específicos de VAR que es designado cada semana para partidos de Primera División.

Al lado de Iglesias Villanueva estará Mario Melero López en las funciones de AVAR. El andaluz, como el gallego, es también específico de VAR al retirarse del arbitraje de campo al final de la temporada 2024-25.