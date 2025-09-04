Bulgaria - España: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de clasificación para el Mundial 2026

Bulgaria - España: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de clasificación para el Mundial

La selección española emprende su camino hacia el Mundial. Los de Luis de la Fuente, vigentes campeones de Europa y subcampeones de la Liga de Naciones, tienen en la cita mundialista que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá su próximo gran objetivo.

Para acudir a ella, España debe superar una fase de clasificación en la que ha quedado encuadrada en un grupo junto a Bulgaria, Turquía y Georgia. Con los regresos de dos pesos pesados como Carvajal y Rodri tras superar sus graves lesiones y la novedad en forma de debut con la absoluta de Jesús Rodríguez, la convocatoria de De la Fuente mantiene una línea continuista.

El combinado búlgaro es el primer rival de la selección española en su camino al Mundial 2026. Una primera piedra de toque inferior, que ocupa el puesto 84 en el ranking FIFA y que no acude a una Copa del Mundo desde 1998.

¿A qué hora y dónde se juega el Bulgaria - España del Eurobasket 2025?

El partido entre España y Bulgaria correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial se disputará este jueves, 4 de septiembre, a las 20.45 horas (hora peninsular española) en el Estadio Nacional Vasil Levski, ubicado en Sofía y con capacidad para 43.000 espectadores.

Dónde ver por televisión y online el Bulgaria - España hoy

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre las selecciones española y búlgara en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y en streaming mediante la plataforma RTVE Play. Para quienes no puedan seguirlo en directo, ABC.es ofrecerá tanto el minuto a minuto como la crónica y los análisis posteriores al partido.