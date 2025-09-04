Directo
Bulgaria - España, en directo: resultado, ganador y goles del partido clasificatorio del Mundial 2026
Sigue en directo la última hora del ganador, resultado y goles del partido de España contra Bulgaria, clasificatorio del Mundial 2026
Suena el himno de España
¡¡¡Vamoooooooooooos!!!
Esto va a empezaaaaaaaaaaaaaaar
Salen los jugadores, forman y sonarán los himnos!!!!!!
Acaba el calentamiento de España
¿Quién arbitra?
El árbitro serbio Srdjan Jovanovic será el encargado de dirigir el partido. Momilo Markovic y Jelena Cvetkovic estarán en el VAR.
El otro partido
Ya ha finalizado el encuentro entre Georgia y Turquía. Han ganado los otomanos 2-3 en casa de los georgianos. Turquía es el próximo rival de España, el domingo a las 20:45 horas en la ciudad de Konya
Todo preparadito...
Solo falta poco más de media hora para que empiece el partidoooooooooo
España ya sabe lo que tiene que hacer
Luis de la Fuente ha aleccionado esta tarde a los suyos
Los otros rivales del grupo
Solo el primero del grupo se clasificará para sorteo del próximo 5 de diciembre. Los rivales de España son, además de Búlgaria, Turquía y Georgia.
Bulgaria la Cenicienta del grupo
Poco queda de la selección búlgara temida hace tres décadas, con jugadores como Stoichkov. Ubicada en el puesto 84 del ranking FIFA -su mejor posición fue la quinta en 1995-, Bulgaria solo ha conseguido dos victorias en sus últimos 17 partidos, una ante Irlanda del Norte y otra frente a Luxemburgo.
¿Dónde se juega el partido?
España jugará ante 40.000 espectadores que llenarán las gradas del estadio del Levski. Aunque pocos creen que Bulgaria pueda ganar este partido
Esta es la primera vez que se miden ambos equipos en suelo búlgaro
Ni en amistoso ni en partido oficial se habían enfrentado España como visitante ante Bulgaria
Tenemos el once de Bulgaria
Este es el once elegido por Ilian Iliev para medirse a España: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nuernberger; Panayotov, Chochev, Gruev; Minkov, Kirilov y Kolev
Ningún capitán en el once...
Carvajal, Rodri y Morata empezarán el partido desde el banquillo. Pedro Porro estará en el lateral derecho; Zubimendi en el pivote y Oyarzabal en punta.
Ya tenemos el once inicial de España
Luis de la Fuente apuesta por Unai Simón; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal
Hoy juega España
Muy buenas tardes y bienvenidos a Sofía, donde España debuta en la fase de clasificación para el Mundial ante Bulgaria
