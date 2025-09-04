Suscribete a
Bulgaria
Bulgaria
España
España

Clasificación Mundial. Fase de grupos. Jornada 5 Jueves 04/09 20:45h. Árbitro Srdjan Jovanovic. Estadio Vasil Levski National Stadium.

Directo

Bulgaria - España, en directo: resultado, ganador y goles del partido clasificatorio del Mundial 2026

Sigue en directo la última hora del ganador, resultado y goles del partido de España contra Bulgaria, clasificatorio del Mundial 2026

Sergi Font

Sergi Font

Sigue en directo la última hora del ganador, resultado y goles del partido de España contra Bulgaria, clasificatorio del Mundial 2026.

20:41

Suena el himno de España

¡¡¡Vamoooooooooooos!!!

20:40

Esto va a empezaaaaaaaaaaaaaaar

Salen los jugadores, forman y sonarán los himnos!!!!!!

20:40

Acaba el calentamiento de España

20:33

¿Quién arbitra?

El árbitro serbio Srdjan Jovanovic será el encargado de dirigir el partido. Momilo Markovic y Jelena Cvetkovic estarán en el VAR.

20:15

El otro partido

Ya ha finalizado el encuentro entre Georgia y Turquía. Han ganado los otomanos 2-3 en casa de los georgianos. Turquía es el próximo rival de España, el domingo a las 20:45 horas en la ciudad de Konya

20:07

Todo preparadito...

Solo falta poco más de media hora para que empiece el partidoooooooooo

20:06

España ya sabe lo que tiene que hacer

Luis de la Fuente ha aleccionado esta tarde a los suyos

20:06

Los otros rivales del grupo

Solo el primero del grupo se clasificará para sorteo del próximo 5 de diciembre. Los rivales de España son, además de Búlgaria, Turquía y Georgia.

20:04

Bulgaria la Cenicienta del grupo

Poco queda de la selección búlgara temida hace tres décadas, con jugadores como Stoichkov. Ubicada en el puesto 84 del ranking FIFA -su mejor posición fue la quinta en 1995-, Bulgaria solo ha conseguido dos victorias en sus últimos 17 partidos, una ante Irlanda del Norte y otra frente a Luxemburgo.

20:02

¿Dónde se juega el partido?

España jugará ante 40.000 espectadores que llenarán las gradas del estadio del Levski. Aunque pocos creen que Bulgaria pueda ganar este partido

20:01

Esta es la primera vez que se miden ambos equipos en suelo búlgaro

Ni en amistoso ni en partido oficial se habían enfrentado España como visitante ante Bulgaria

20:00

Tenemos el once de Bulgaria

Este es el once elegido por Ilian Iliev para medirse a España: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nuernberger; Panayotov, Chochev, Gruev; Minkov, Kirilov y Kolev

19:59

Ningún capitán en el once...

Carvajal, Rodri y Morata empezarán el partido desde el banquillo. Pedro Porro estará en el lateral derecho; Zubimendi en el pivote y Oyarzabal en punta.

19:57

Ya tenemos el once inicial de España

Luis de la Fuente apuesta por Unai Simón; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal

19:56

Hoy juega España

Muy buenas tardes y bienvenidos a Sofía, donde España debuta en la fase de clasificación para el Mundial ante Bulgaria

