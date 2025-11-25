Suscribete a
ABC Premium

Slavia Praga 0 - Athletic 0

Un buen Athletic saca un punto insuficiente

CHAMPIONS | FASE LIGA (JORNADA 5)

Los de Valverde recuperan sensaciones, pero no la finura y se alejan de la siguiente ronda de Champions

Liga de Campeones: clasificación y resultados

Dani Vivian y Guruzeta durante el partido de este martes en Praga
Dani Vivian y Guruzeta durante el partido de este martes en Praga afp
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Poco le hacía falta al Athletic la temporada pasada para rentabilizar sus acercamientos a portería rival. Una dinámica que le llevó de vuelta a la Champions y que este año se ha esfumado. Aunque sin demasiado brillo -ni efectividad-, este martes los leones han ... jugado un partido serio, dominantes la mayor parte de los noventa minutos contra el Slavia de Praga en su casa, pero han sido incapaces de deshacer el empate a cero inicial. Un resultado insuficiente dada su dinámica en competición europea, que les deja con muchas dificultades de estar en la siguiente ronda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app