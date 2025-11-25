Un buen Athletic saca un punto insuficiente

Poco le hacía falta al Athletic la temporada pasada para rentabilizar sus acercamientos a portería rival. Una dinámica que le llevó de vuelta a la Champions y que este año se ha esfumado. Aunque sin demasiado brillo -ni efectividad-, este martes los leones han ... jugado un partido serio, dominantes la mayor parte de los noventa minutos contra el Slavia de Praga en su casa, pero han sido incapaces de deshacer el empate a cero inicial. Un resultado insuficiente dada su dinámica en competición europea, que les deja con muchas dificultades de estar en la siguiente ronda.

Con tres partidos todavía por delante, entre ellos la próxima visita del Paris Saint Germain a San Mamés, el encuentro contra los checos se presentaba como una final. «Quedan 12 puntos y necesitamos ganar si queremos continuar. Y no solo cuenta la victoria, sino recuperar buenas sensaciones», dijo Valverde el lunes. El 'txingurri' se deshizo en alabanzas hacia su rival advirtiendo de la necesidad de igualar el ritmo que suelen imponer en el Fortuna Arena. Con esa mentalidad y con rotaciones, pues el inicio errático en Liga y la necesidad de sumar para no alejarse de posiciones Champions les hace mirar al partido contra el Levante de este sábado, salieron los suyos.

Un buen Vivian mantuvo la presión arriba desde el inicio y al gigantón Chory a raya en el área de Unai Simón. El Slavia cargaba la zona cada vez que podía, aprovechando faltas e incluso saques de banda, pero el Athletic supo salir bien a través de Sancet y Guruzeta jugando de espaldas en la primera mitad. Solo faltó lo mismo que en lo que va de año, un poco de finura en el último pase y la definición. Nico Williams, después de salir abucheado en el Camp Nou, esperaba en el banquillo durante un primer tiempo que se fue volviendo bronco con el paso de los minutos y sin ocasiones claras de gol.

Los leones salieron de nuevo dominantes después del descanso al césped de Praga, resbaladizo a causa del aguanieve que caía cada vez con más intensidad. Vivian y Chory seguían con su batalla particular y, en una de esas, Unai Simón lanzó una contra que acabó dejando a Robert Navarro prácticamente solo contra Stanek, que se empleó para despejar el acercamiento más claro del partido. Más tarde, el ex del Mallorca tuvo otra todavía más clara de cabeza.

Las buenas sensaciones que pedía Valverde estaban, faltaba materializarlas y para eso movía el árbol dando entrada a Nico. Le había dado descanso después de salir con molestias del batacazo contra el Barcelona. No pareció que estuviese recuperado, con dificultades al arrancar y poca participación. El Slavia dio por bueno el empate y el Athletic apretó sin éxito, con más ganas que ideas, hasta el final.