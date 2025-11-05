Brujas - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions League hoy

El Barcelona afronta este miércoles ante el Brujas su cuarto partido de la fase grupos de la Liga de Campeones, un duelo al que los azulgranas se presentan después de su victoria en la Liga ante el Elche el pasado fin de ... semana.

El conjunto de Hansi Flick llega a esta partido después de las victorias celebradas ante el Newcastle (1-2) y el Olympiacos (6-1) y la derrota en Montjuic contra el PSG (1-2), resultados que llevaron al Barça a acabar la tercera jornada de la fase de grupos en el noveno puesto de la clasificación. Por eso, los azulgranas buscan la victoria en el campo del Brujas para intentar meterse entre los ocho primeros.

El Barcelona sigue teniendo varias bajas para este partido, aunque recupera a Lewandowski y Olmo, que ya estuvieron presentes en la convocatoria del duelo de Liga ante el Elche. Un partido en el que un gol de Lamine Yamal abrió el triunfo, aunque el internacional volvió a evidenciar que sus problemas físicos le tienen alejado de su mejor versión. El canterano tiene en Bélgica una nueva oportunidad para reivindicarse.

El Brujas, un histórico del fútbol belga, recibe al Barcelona encaramado a la segunda plaza de la liga de su país. En la Champions, suma tres puntos, los conseguidos en la jornada inaugural contra el Mónaco en su estadio (4-1), una celebración a la que sucedieron dos derrotas como visitante ante el Atalanta (2-1) y el Bayern (4-0). El equipo entrenado por Nicky Hayen acabó la tercera jornada de la competición europea en el puesto 20 de la clasificación.

Horario del partido entre Brujas - Barcelona de Champions hoy

Brujas y Barcelona disputan su partido correspondiente a la cuarta jornada de Champions League hoy miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Jan Breydel.

Dónde ver el Brujas - Barcelona en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones (dial 60). En cualquier caso, ABC.es ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.