Braulio, director deportivo de Osasuna: «Es más difícil elegir al entrenador que a los jugadores»

El gallego es uno de los secretos del crecimiento rojillo en los últimos diez años. Antes del debut oficial en la temporada 25-26, esta noche en el Bernabéu, el gallego se sienta con ABC para repasar el nuevo proyecto rojillo

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna
Rubén Cañizares

Compartió plantilla junto a Bebeto y Mauro Silva en aquel Superdépor que enamoró a toda España, pero la realidad es que no tenía nivel para estar ahí. Algo muy distinto a lo que le sucede como director deportivo, donde triunfa con Osasuna. En su novena ... temporada en El Sadar, Braulio Vázquez (14 de marzo de 1972, Pontevedra) acaba de dar un paso importante, trayendo al entrenador revelación de Segunda de la pasada temporada. De su fichaje, de su trabajo y de otros muchos temas charla con ABC antes del debut oficial de la temporada en el Santiago Bernabéu.

