Borussia Dortmund - Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de la Champions League hoy

El árbitro finalmente decidió no señalizar la pena máxima. El balón no le ha durado nada al Barça y sigue atacando el equipo de Kovac.

20:16

¡También hay alineación del Borussia de Dortmund!

Finalmente, Emre Can no ha llegado al choque y ha sido sustituido por Süle en el once inicial. Juega el ex del Girona Yan Couto y Guirassy repite como referencia. Svensson, Grob y Beier, las otras novedades en un once muy diferente al de la ida y con cambio de sistema.