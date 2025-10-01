Borussia Dortmund - Athletic: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy

Borussia - Athletic: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy

Borussia Dortmund y Athletic se enfrentan hoy miércoles 1 de octubre en la segunda jornada de la Champions League 2025-2026 con el objetivo en común de lograr la primera victoria. Arbitrará el polaco Szymon Marciniak.

En su estreno, el club alemán empató ante la Juventus (4-4) en un partidazo. Su entrenador, Niko Kovac, no podrá contar con Anselmino, Emre Can ni Duranville.

El conjunto vasco, que volvió al máximo torneo continental tras más de una década ausente, perdió frente al Arsenal (0-2) en su debut y necesita sumar para no descolgarse de la pelea por obtener un puesto que le de opciones de clasificarse para la siguiente fase. Su técnico, Ernesto Valverde, sigue sin poder contar con Nico Williams, lesionado desde hace tres semanas. Junto a él, Berenguer y Vesga también se cayeron de la convocatoria.

A qué hora es el Borussia - Athletic de Champions League hoy

El partido entre el Borussia y el Athletic se disputa hoy miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas en el Westfalenstadion de la ciudad alemana.

Dónde ver el Borussia - Athletic de Champions en televisión y online

El duelo del Borussia contra el Athletic podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente en el canal Liga de Campeones 2 de Movistar. Además, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su web, donde los lectores podrán encontrar la crónica y la información del partido más completa tras el pitido final.