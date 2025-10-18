Borrón y cuenta nueva en la selección con los regresos de Jenni Hermoso y Mapi León

Comienza una nueva era en la selección española femenina. Después de que los dos años de Montse Tomé llegaran a su fin con la derrota en la final de la pasada Eurocopa, llega la hora de Sonia Bermúdez, que se estrenará con unas semifinales ... de la Liga de Naciones. Un tiempo nuevo que, paradójicamente, se abre con el regreso de dos nombres veteranos como son los de Jenni Hermoso y Mapi León. La presencia de la delantera del Tigres y la central del Barcelona fueron las grandes novedades en la primera lista de convocadas de la nueva seleccionadora para medirse a Suecia.

En el caso de la madrileña, volverá a vestirse la camiseta de España después de un año sin hacerlo. La última participación de Jenni data del pasado 25 de octubre en un amistoso frente a Canadá. Tras esa cita dejó de contar para Tomé, que razonó su decisión con un mensaje velado en el que defendía el compañerismo y la buena salud del grupo. Las listas se sucedían y, llegada la convocatoria para la Eurocopa del pasado verano, tampoco aparecía en ella el nombre de Jenni, lo que provocó su iracunda reacción. «Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor», fue la respuesta de la delantera a las razones de Tomé sobre su ausencia.

La asturiana fue destituida como seleccionadora y, con la llegada de Bermúdez, se abre una nueva oportunidad para Jenni. La máxima goleadora histórica de la selección, además del bagaje que acumula a sus 35 años, atraviesa un buen momento de forma en el Tigres, donde acumula 13 tantos en las 15 jornadas disputadas hasta la fecha en la liga mexicana. Un rendimiento que, reunión mediante, convenció a la entrenadora madrileña para convocarla. «Con Jenni tuvimos una primera reunión. Valoramos su rendimiento deportivo. Vuelve con ilusión, tiene mucha experiencia y nos puede aportar en diferentes perfiles y roles, tanto dentro como fuera del campo. Su compromiso es muy grande y estamos contentos de tenerla», explicó ayer Bermúdez.

Más llamativa fue la presencia entre las 23 citadas de Mapi León. Para encontrar el último partido de la zaragozana con la selección es necesario retroceder hasta la Eurocopa de 2022, en la que España fue eliminada en cuartos por Inglaterra. Una derrota a la que le sucedió el motín de las 15, en el que un grupo de jugadoras se declararon en rebeldía y se negaron a volver a jugar con España hasta que se produjeran una serie de cambios en la Federación presidida por Rubiales, entre ellos el puesto de seleccionador entonces ocupado por Jorge Vilda.

Algunas demandas fueron aceptadas, otras no, pero el grueso de las amotinadas cedió ante la RFEF para poder disputar el Mundial. Entre las que mantuvieron su firme posición, seguramente la única que habría acudido a la cita por méritos deportivos habría sido Mapi León, pero la aragonesa no dio su brazo a torcer. Después, llegaría el triunfo en la Copa del Mundo, el beso de Rubiales a Jenni y el #seacabó, un movimiento en el que un gran número de jugadoras españolas se declararon inseleccionables. Tomé se estrenó citándolas sin su consentimiento, lo que dio lugar a una concentración esperpéntica en Oliva en la que se terminó firmando la paz entre futbolistas y RFEF con la mediación del CSD.

Mapi León, una de las prioridades

Pero hubo dos jugadoras que, ni con esas, quisieron acudir a la selección. Fueron Patri Guijarro, que volvería a jugar con España meses después, y Mapi León, cuyo nombre regresó este viernes a una lista con intención de vestirse de corto tres años después. «La RFEF lleva mucho tiempo trabajando para que Mapi pueda volver, desde antes de mi llegada. Era una de nuestras prioridades, hablar con Mapi, hablar con todas las jugadoras con naturalidad. Se han dado todas la situaciones para volver y está ilusionada por vestir la camiseta de España», explicó Sonia Bermúdez.

Estos dos regresos acapararon gran parte de la atención en la comparecencia de la seleccionadora tras anunciar su primera lista de convocadas, lo que provocó que demandara la misma importancia para otras cuestiones. «Entrar en más detalles no es necesario. No sé si conocéis a Suecia o no. Lo importante es que están las dos», sentenció.

Entre esos otros temas se encuentras el resto de novedades que presenta la lista respecto a la Eurocopa, como la baja de Patri Guijarro, que se perderá los próximos tres meses por lesión, la presencia del Atlético en la selección muchos meses después de la mano de Fiamma Benítez o las notables ausencias de dos atacantes del Madrid habituales en la selección como Alba Redondo y Athenea del Castillo. «Es una lista dinámica. Todas las jugadoras tienen la oportunidad de venir a la selección. Alba y Athenea son jugadoras fundamentales para la selección. Hemos elegido otros perfiles, pero contamos con ellas», argumentó Bermúdez, que quiso concluir con uno de sus mensajes más repetidos.

«Estamos en una etapa nueva. Yo miro desde el primer día hacia delante. Vamos a disfrutar del equipazo que tenemos. Etapa nueva», una era que comienza con un título en juego. España, vigente campeona de la Nations League, se medirá a Suecia por un puesto en la final del torneo, que se disputará también a ida y vuelta en el parón de noviembre. Para ello, las de Sonia Bermúdez recibirán al combinado escandinavo en Málaga el viernes 24 y, cuatro días después, viajarán a Gotemburgo el martes 28 para cerrar la eliminatoria.