Borrón y cuenta nueva en la selección con los regresos de Jenni Hermoso y Mapi León

Sonia Bermúdez sorprende en su primera lista al reclutar a las dos veteranas para las semifinales de la Liga de Naciones. Montse Tomé no contó con la delantera en el último año y la central seguía 'amotinada' desde la Eurocopa de 2022

Las futbolistas imponen otra vez sus condiciones y caprichos

La seleccionadora Sonia Bermúdez, durante su comparecencia de este viernes
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Comienza una nueva era en la selección española femenina. Después de que los dos años de Montse Tomé llegaran a su fin con la derrota en la final de la pasada Eurocopa, llega la hora de Sonia Bermúdez, que se estrenará con unas semifinales ... de la Liga de Naciones. Un tiempo nuevo que, paradójicamente, se abre con el regreso de dos nombres veteranos como son los de Jenni Hermoso y Mapi León. La presencia de la delantera del Tigres y la central del Barcelona fueron las grandes novedades en la primera lista de convocadas de la nueva seleccionadora para medirse a Suecia.

