Bombos del sorteo de la Champions League 2025 y posibles rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal en la liguilla

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League supone uno de los grandes acontecimientos de la temporada futbolística. Partidazos a la vista en una competición con ocho jornadas por delante y que cuenta con hasta cinco conjuntos españoles debido al fantástico desempeño de nuestros equipos la pasada temporada en Europa.

Una edición de la Champions que no tendrá a ningún ucraniano por primera vez desde la campaña 2005-06 y con hasta cuatro debutantes: Union Saint-Gilloise belga (clasificado directamente a la fase de liga), Kairat kazajo, Bodø/Glimt noruego y Pafos chipriota (tpdos ellos superaron la previa). Salvo el Bodø, en el bombo 3 por su brillante trayectoria en los últimos años en las competiciones europeas, los otros tres están incluidos en el cuarto y último.

Un año más, los bombos se han configurado teniendo en cuenta el coeficiente UEFA de clubes. Con la salvedad del campeón de la Champions, el PSG, con un lugar garantizado en el bombo 1, los demás han sido ubicados por su puntuación en el ranking. Así, el Villarreal, pese a acabar por debajo del Athletic en LaLiga EA Sports 2024-25, está en un bombo superior a los bilbaínos. De este modo quedan los cuatro bombos, con nueve equipos en cada uno.

Bombos del sorteo de la fase de liga de la Champions 2025-26 1 PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona. 2 Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Club Brujas. 3 Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt y Olympique de Marsella. 4 Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Qarabağ, Athletic, Newcastle, Pafos y Kairat.

Posibles rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic y Villarreal

La lista de posibles rivales de los cinco conjuntos españoles es muy amplia debido a la normativa por la que se rige el sorteo. Aun así, es más reducida que la de la mayoría de equipos, ya que el único condicionante que se va a aplicar es el de no poder enfrentarse equipos pertenecientes al mismo país.

Al ser hasta cinco el número de españoles (el segundo país con más representantes después de Inglaterra, que tiene seis), Real Madrid, Barça, Atleti, Athletic y Villarreal solo pueden ser emparejados con 31 equipos. Todos menos los españoles, claro.

De esos 31 cada uno será agrupado con ocho conjuntos, que obligatoriamente tienen que ser dos de cada uno de los bombos (un partido será en casa y otro fuera) y en ningún caso el sorteo, realizado con un software, cruzará a un equipo con más de dos rivales de un mismo país. Por ejemplo, si al Madrid se le asigna el Bayern y el Dortmund del bombo 1, no podrá medirse al Bayer Leverkusen o Eintracht Frankfurt, los alemanes del bombo 2.

Será ese software, vigilado por la organización de UEFA durante el desarrollo del sorteo para verificar el correcto funcionamiento del mismo, quien vaya configurando los rivales y contra quién se enfrenta en su estadio y fuera de él. Para conocer el orden de partidos, así como los horarios de cada una de las ocho jornadas, habrá que esperar al fin de semana.