El bombo de la nueva Champions femenina castiga al Real Madrid

FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid ya tienen trazado su itinerario de partida para la venidera UEFA Women's Champions League 2025/26 después del sorteo celebrado esta mañana en la ciudad suiza de Nyon. Con un total de 18 equipos participantes, la fase liga contará seis jornadas a partir del 7 de octubre. Las de Pau Quesada, sin duda, han corrido menos suerte que sus dos compatriotas.

Después de su agónica clasificación frente al BK Häcken sueco, el Atlético de Madrid hospedará en Alcalá de Henares a Bayern de Múnich, Juventus y Manchester United, y visitará a OL Lyonnais, rival a batir casi por antonomasia en la competición, a St. Pölten y a Twente.

El susodicho Real Madrid, mientras tanto, recibirá a Wolfsburgo, Roma y París FC, y viajará a Londres para tratar de vengarse del Arsenal, verdugo suyo y a la postre campeón en vigencia, a París para enfrentar al PSG y, de nuevo, a la ciudad neerlandesa de Twente.

Por último, el FC Barcelona, impertérrito como suele, se cruzará con Bayern de Múnich, Benfica y OH Leuven en el Estadi Johan Cruyff y con Chelsea, Roma y París FC bajo condición de visitante.

De los 18 equipos referidos, los cuatro primeros clasificados al final de la fase de liga quedarán automáticamente encuadrados en los cuartos de final. Aquellos entre el 5º y el 12º puesto jugarán la correspondiente fase de 'play-offs', y el resto quedará terminalmente eliminado.