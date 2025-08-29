Betis, Celta y Rayo evitan a los grandes cocos en el sorteo de la fase de liga

Por primera vez, la UEFA realizó en la misma ceremonia los sorteos de las fases de liga de la Europa League y la Conference League. Durante el evento, celebrado en Mónaco, el máximo organismo del fútbol continental desterró el antiguo sistema de bolas y utilizó un programa informático para determinar los adversarios que tendrá cada equipo en el inicio de esta competición.

Los dos representantes españoles que competirán en la Europa League ya tienen rivales. El calendario de los encuentros se conocerá el domingo.

El Betis recibirá en la Cartuja al Feyenoord y Utrecht holandeses, Lyon francés y Nottingham Forest inglés; y viajará a los estadios del Dínamo de Zagreb (Croacia), PAOK (Grecia), Ludogorets (Bulgaria) y Genk (Bélgica).

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Rivales para la liguilla de UEFA Europa League para el Real Betis:



🇳🇱 Feyenoord en casa.

🇭🇷 Dinamo de Zagreb fuera.

🇫🇷 Lyon en casa.

🇬🇷 PAOK fuera.

🇬🇧 Nottingham Forest en casa.

🇧🇬 Ludogorets fuera.

🇳🇱 Utrecht en casa.

🇧🇪 Genk fuera. — La Sevilla Futbolera 🟢⚽🔴 (@LaSevillafut) August 29, 2025

El Celta jugará en Vigo ante el Lille y el Niza franceses, el PAOK griego, y el Bolonia italiano; y visitará al Dínamo de Zagreb (Croacia), Estrella Roja (Serbia), Ludogorets (Bulgaria) y Stuttgart (Alemania).

🗓️ SORTEO EUROPA



Pues, a priori, sorteo asequible. En un primer vistazo veo que los fuertes son en casa



Echo de menos algún equipo portugués e inglés (para vivir el ambiente) pero no está mal.



Opiniones? pic.twitter.com/ZuJAxTqBdS — Fichajes Celta (@TopoBalaidos) August 29, 2025

Al igual que ocurre en la Champions, la Europa League, segundo torneo europeo más importante, arrancará con una primera fase de 36 participantes y ocho jornadas de partidos.

Al término de esas jornadas, los ocho primeros de la tabla general pasarán directamente a octavos de final; quienes terminen del 9º al 24º puesto disputarán un 'playoff' de repesca con ida y vuelta, y los clasificados del 25º al 36º quedarán fuera de la competición. De ahí en adelante, las eliminatorias igualmente serán directas a ida y vuelta.

La final será el 20 de mayo de 2026 en el Vodafone Arena de Estambul (Turquía). Del mismo modo que en la Liga de Campeones, cada conjunto afrontará cuatro partidos ejerciendo de local y otros cuatro como visitante, sin repetirse nunca el rival. La jornada 1 se disputará entre el 24 y 25 de septiembre de este año y la jornada 8 se jugará el 29 de enero de 2026.

CALENDARIO DE LA EUROPA LEAGUE FASE DE LIGA Y ELIMINATORIAS Jornada 1 | 24 y 25 de septiembre de 2025

24 y 25 de septiembre de 2025 Jornada 2 | 2 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 Jornada 3 | 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 Jornada 4 | 6 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 Jornada 5 | 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 Jornada 6 | 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 Jornada 7 | 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 Jornada 8 | 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 Play-offs eliminatorios | 19 y 26 de febrero de 2026

19 y 26 de febrero de 2026 Octavos de final | 12 y 19 de marzo de 2026

12 y 19 de marzo de 2026 Cuartos de final | 9 y 16 de abril de 2026

9 y 16 de abril de 2026 Semifinales | 30 de abril y 7 de mayo de 2026

30 de abril y 7 de mayo de 2026 Final | 20 de mayo de 2026 (Estambul)

Conference League

En el monegasco Foro Grimaldi también tuvo lugar el sorteo de la tercera competición masculina, la Conference League. El procedimiento fue similar, también con 36 clubes componiendo una fase de liga. Pero en vez de ocho jornadas, habrá seis (tres partidos en casa y tres fuera), igualmente sin repetirse nunca el adversario.

El Rayo, club español en esta competición, jugará en casa ante Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia del Norte), mientras que tendrá que visitar a Slovan Bratislava (Eslovaquia), Jagiellonia (Polonia) y Häcken (Suecia).

🟢Sorteo del Rayo Vallecano en la Conference League #UECL #UECLdraw #EuroRayo ⚡️



▪️Lech Poznan🏡

▪️Slovan Bratislava✈️

▪️Drita🏡

▪️Jagiellonia✈️

▪️ShkËndija🏡

▪️HÄcken✈️



Sorteo para ilusionarse y pensar en quedar en buena posición. pic.twitter.com/dEnJbjxK61 — 𝙌 (@TheQuinteam) August 29, 2025

CALENDARIO DE LA CONFERENCE LEAGUE FASE DE LIGAS Y ELIMINATORIAS Jornada 1 | 2 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 Jornada 2 | 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 Jornada 3 | 6 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 Jornada 4 | 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 Jornada 5 | 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 Jornada 6 | 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 Play-offs eliminatorios | 19 y 26 de febrero de 2026

Octavos de final | 12 y 19 de marzo de 2026

12 y 19 de marzo de 2026 Cuartos de final | 9 y 16 de abril de 2026

9 y 16 de abril de 2026 Semifinales | 30 de abril y 7 de mayo de 2026

30 de abril y 7 de mayo de 2026 Final | 27 de mayo de 2026 (Leipzig)

La final tendrá lugar en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) y la ilusión del Rayo será emular lo que hizo el Betis en la edición del curso pasado alcanzando ese partido por el título.