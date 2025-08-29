Suscribete a
europa league / conference

Betis, Celta y Rayo evitan a los grandes cocos en el sorteo de la fase de liga

Andaluces y gallegos jugarán ante tres rivales idénticos: Dínamo de Zagreb, PAOK y Ludogorets. Los madrileños viajarán a Polonia, Eslovaquia y Suecia

A. L. Menéndez

Por primera vez, la UEFA realizó en la misma ceremonia los sorteos de las fases de liga de la Europa League y la Conference League. Durante el evento, celebrado en Mónaco, el máximo organismo del fútbol continental desterró el antiguo sistema de bolas y utilizó un programa informático para determinar los adversarios que tendrá cada equipo en el inicio de esta competición.

Los dos representantes españoles que competirán en la Europa League ya tienen rivales. El calendario de los encuentros se conocerá el domingo.

El Betis recibirá en la Cartuja al Feyenoord y Utrecht holandeses, Lyon francés y Nottingham Forest inglés; y viajará a los estadios del Dínamo de Zagreb (Croacia), PAOK (Grecia), Ludogorets (Bulgaria) y Genk (Bélgica).

El Celta jugará en Vigo ante el Lille y el Niza franceses, el PAOK griego, y el Bolonia italiano; y visitará al Dínamo de Zagreb (Croacia), Estrella Roja (Serbia), Ludogorets (Bulgaria) y Stuttgart (Alemania).

Al igual que ocurre en la Champions, la Europa League, segundo torneo europeo más importante, arrancará con una primera fase de 36 participantes y ocho jornadas de partidos.

Al término de esas jornadas, los ocho primeros de la tabla general pasarán directamente a octavos de final; quienes terminen del 9º al 24º puesto disputarán un 'playoff' de repesca con ida y vuelta, y los clasificados del 25º al 36º quedarán fuera de la competición. De ahí en adelante, las eliminatorias igualmente serán directas a ida y vuelta.

La final será el 20 de mayo de 2026 en el Vodafone Arena de Estambul (Turquía). Del mismo modo que en la Liga de Campeones, cada conjunto afrontará cuatro partidos ejerciendo de local y otros cuatro como visitante, sin repetirse nunca el rival. La jornada 1 se disputará entre el 24 y 25 de septiembre de este año y la jornada 8 se jugará el 29 de enero de 2026.

CALENDARIO DE LA EUROPA LEAGUE

FASE DE LIGA Y ELIMINATORIAS

  • Jornada 1 | 24 y 25 de septiembre de 2025
  • Jornada 2 | 2 de octubre de 2025
  • Jornada 3 | 23 de octubre de 2025
  • Jornada 4 | 6 de noviembre de 2025
  • Jornada 5 | 27 de noviembre de 2025
  • Jornada 6 | 11 de diciembre de 2025
  • Jornada 7 | 22 de enero de 2026
  • Jornada 8 | 29 de enero de 2026
  • Play-offs eliminatorios | 19 y 26 de febrero de 2026
  • Octavos de final | 12 y 19 de marzo de 2026
  • Cuartos de final | 9 y 16 de abril de 2026
  • Semifinales | 30 de abril y 7 de mayo de 2026
  • Final | 20 de mayo de 2026 (Estambul)

Conference League

En el monegasco Foro Grimaldi también tuvo lugar el sorteo de la tercera competición masculina, la Conference League. El procedimiento fue similar, también con 36 clubes componiendo una fase de liga. Pero en vez de ocho jornadas, habrá seis (tres partidos en casa y tres fuera), igualmente sin repetirse nunca el adversario.

El Rayo, club español en esta competición, jugará en casa ante Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia del Norte), mientras que tendrá que visitar a Slovan Bratislava (Eslovaquia), Jagiellonia (Polonia) y Häcken (Suecia).

CALENDARIO DE LA CONFERENCE LEAGUE

FASE DE LIGAS Y ELIMINATORIAS

  • Jornada 1 | 2 de octubre de 2025
  • Jornada 2 |
     23 de octubre de 2025
  • Jornada 3 |
     6 de noviembre de 2025
  • Jornada 4 |
     27 de noviembre de 2025
  • Jornada 5 |
     11 de diciembre de 2025
  • Jornada 6 |
     18 de diciembre de 2025
  • Play-offs eliminatorios |
    19 y 26 de febrero de 2026
  • Octavos de final |
     12 y 19 de marzo de 2026
  • Cuartos de final |
     9 y 16 de abril de 2026
  • Semifinales |
     30 de abril y 7 de mayo de 2026
  • Final |
     27 de mayo de 2026 (Leipzig)

La final tendrá lugar en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) y la ilusión del Rayo será emular lo que hizo el Betis en la edición del curso pasado alcanzando ese partido por el título.

