Betis - Barcelona en directo hoy: semifinal de la Supercopa de España

Está tan metido el Betis en empatar el partido que está bastante desorganizado en defensa ye so le puede costar un susto

Gran jugada del francés que no encuentra la red tras burlar de nuevo a Ruibal

Xavi debería cambiar a Lewandowski y reservarlo para el clásico (ahora mismo hay clásico). No está fino el polaco, no aporta nada y habría que reservarle

Está Joaquín en el banquillo, no le veo haciendo chistes... A ver si luego se cuenta alguno. Yo soy muy fan

Gran asistencia de Luiz Henrique in extremis a Fekir, que bate a Ter Stegen a pesar de la gran cantidad de densas que había del Barcelona

Nuestro árbitro Montoro analiza el gol de Fekir: "En el gol que supone el empate del Betis, el Barcelona pide falta, por empujón y derribo, de Williams Jose sobre Gavi. Del Cerro no considera falta y el VAR no considera que sea un error claro para llamarle. La verdad que es una acción muy al límite y, por tanto, el VAR hace bien en no intervenir. Para anular un gol la acción de posible falta debe ser muy clara, por lo que considero que la decisión tomada es la más acertada".

Luiz Henrique está hecho polvo... No se va al suelo para no tener que levantarse después.

Diez minutos para el final, como esto no cambie nos vamos a los penaltis...

Reclama Juanmi que se movió el portero culé pero en la repetición se ve que no. Gol válido

"El partido contra el Betis era muy difícil sobre todo en la segunda parte. Tuvieron mucha posesión y se nos complicó mucho. Al final, en los penaltis, lo que ves y estudias no es lo que pasa, es también fortuna. Me gustaría tener menos trabajo en los partidos. Desde hace un año estoy a un muy buen nivel. Es el resultado del trabajo. Momentos como este se quieren en todos los partidos. En la primer aparte jugamos muy bien y tuvimos mucha posesión pero en la segunda se nos complicó porque tuvieron más control del partido. El clásico será un partido muy bonito"

"Estamos jodidos pero el bético tiene que estar orgulloso por la pelea que hemos dado. Ojalá volvamos muchas veces aquí. Al final estos partidos son así, te llevan al límite. Me he sentido bien. Sabía por donde iba a lanzar Ansu Fati porque son muchos años en La Masía pero Bravo no me ha visto. Ser del Betis es muy diferente y ojalá podamos vivir más experiencias como esta"

"Hemos pasado por diferentes fases, la primera parte ha sido nuestra pero el segundo gol habría cambiado el partido pero nos han empatado. Al final Ter Stegen ha marcado la diferencia para el equipo,. Nos hemos complicado la vida nosotros mismos ante un grandísimo rival, no hemos sabido defender como el día del Metropolitano. Es una final muy deseada. Creo que tenemos muchas pérdidas y es lo que nos está pasando, nos falta sentenciar el partido cuando somos muy dominadores durante todo el partido. Hay que tener más empaque como equipo. Hemos conseguido el primer objetivo, que era estar en la final. Yo siempre quiero jugar contra los mejores y ganar a los mejores y el Madrid, en este momento, es uno de los mejores equipos"

