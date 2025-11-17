Bellingham hace un Vinícius y se lleva un tirón de orejas: «El comportamiento es clave»

Inglaterra, vigente subcampeona de Europa, estará en el Mundial 2026 después de lograr la clasificación de forma brillante. El conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel desde la derrota en la final continental frente a España, selló el billete a la cita de Estados ... Unidos, México y Canadá de forma brillante, con un pleno de victorias en su grupo, anotando 22 goles y sin encajar ninguno.

Sin embargo, la felicidad no ha sido plena, pues en su último partido de clasificación, en Tirana ante Albania, la victoria (0-2) quedó empañada por la discutible reacción de Jude Bellingham tras ser sustituido en la recta final del choque por Morgan Rogers, futbolista del Aston Villa.

Sucedió después de que Harry Kane anotase su segundo gol, en el minuto 84, cuando Morgan Rogers empezó a ejercitarse en la banda para ingresar en el terreno de juego. Bellingham, que tenía una tarjeta amarilla, se dio cuenta de que iba a ser el futbolista relevado y comenzó a hacer aspavientos demostrando su disconformidad con la decisión de Tuchel. Una imagen al más puro estilo de la que dejó su compañero en el Real Madrid Vinícius en una situación similar durante el clásico del Bernabéu ante el Barcelona.

«Vi que no estaba contento», confesó tras el partido el técnico alemán. «Tengo que revisarlo. Hasta cierto punto, si tienes jugadores como Jude, que son tan competitivos, nunca les va a gustar. Pero mi palabra sigue en pie: lo nuestro son las normas y un nivel de compromiso y respeto mutuo».

«Así que si alguien está esperando fuera en la banda no cambiaremos nuestra decisión solo porque alguien esté agitando los brazos», agregó contundente el seleccionador de Inglaterra. «No quiero darle más importancia pero me atengo a mis palabras, 'el comportamiento es la clave', y el respeto hacia los compañeros que entran. Las decisiones se toman y hay que aceptarlas como jugador. Su compañero está esperando en la banda. Tiene que aceptar la decisión, respetarla y seguir adelante. Jude tenía una tarjeta amarilla y tomamos la decisión antes del segundo gol», explicó.

Bellingham se dejó caer en el banquillo inglés visiblemente contrariado tras ser relevado, aunque antes de hacerlo dio la mano a su técnico. Los medios ingleses dieron cuenta inmediatamente de la actitud del jugador del Real Madrid, al que acusaron de no celebrar con sus compañeros el gol de Kane, si bien las imágenes de televisión demostraron que sí formó parte del grupo de compañeros que felicitaron al delantero del Bayern Múnich.

«Morgan Rogers no estaba contento»

«Tengo que revisarlo luego porque yo estaba muy contento por el gol. Tuve una charla rápida con Morgan Rogers, y estaba seguro de que todos lo celebraríamos juntos. Lo revisaré. Pero esa no es la imagen que queremos transmitir, porque creemos que todo el mundo está comprometido y todo el mundo acepta también las decisiones difíciles, ya sea antes del partido o en el partido, y eso no excluye a nadie», argumentó Tuchel.

«Morgan Rogers no estaba contento cuando no pudo ser titular hoy, porque se merece jugar con nosotros y quiere hacerlo siempre. Le dimos un poco de descanso porque venía con muchos minutos con su club y jugó contra Serbia. A Morgan no le gustó estar fuera y además no se merecía estar fuera», zanjó el tema el seleccionador de los 'Three lions'.