Bellingham hace un Vinícius y se lleva un tirón de orejas: «El comportamiento es clave»

Selección de Inglaterra

La estrella de Inglaterra se enfadó al ser sustituido por Thomas Tuchel durante la victoria de su selección ante Albania

Bellingham, molesto en el banquillo tras ser relevado
Miguel Zarza

Inglaterra, vigente subcampeona de Europa, estará en el Mundial 2026 después de lograr la clasificación de forma brillante. El conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel desde la derrota en la final continental frente a España, selló el billete a la cita de Estados ... Unidos, México y Canadá de forma brillante, con un pleno de victorias en su grupo, anotando 22 goles y sin encajar ninguno.

