El Bayern, nuevo líder, el Madrid, único español con seis puntos: así está la clasificación de la Champions

La segunda jornada de la Liga de Campeones ha llegado a su fin y con ella se establece una nueva clasificación en la que el Bayern, gracias a su goleada ante el Pafos, se convierte en el nuevo líder europeo. Empatados con los alemanes se encuentran otros cinco equipos, los únicos que cuentan sus dos encuentros por victorias, entre los que la representación española recae solo en el Madrid.

Además de Bayern, Madrid e Inter, este miércoles se han unido a ellos el Arsenal, ganador de su duelo frente al Olympiacos, el PSG, al vencer en Barcelona y el sorprendente Qarabag, que batió al Copenhague para sumar su segundo triunfo.

En una mejor posición que hace 48 horas se encuentra el Atlético de Madrid, duodécimo, después de golear al Eintracht en su segunda manita en tres días. Mientras que es necesario acudir hasta la parte baja de la clasificación para encontrar al Villarreal y al Athletic.

El conjunto groguet, aunque mereció más, solo pudo sumar un punto ante la Juventus, lo que le deja 26º clasificado. Mientras que los bilbaínos salieron goleados de su visita a Dortmund, lo que provoca que sean 34ª, es decir, antepenúltimos. Ambos estarían eliminados, pero todavía restan seis jornadas por disputarse en las que todo puede cambiar.

Consulte la clasificación completa de la Liga de Campeones y todos los resultados de la segunda jornada.