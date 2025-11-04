El Bayern escapa de París con tres puntos y un juego arrollador

Quizá los rumores fueran ciertos, quizá este Bayern de Múnich sí sea una apisonadora, pero es que cuántos años llevamos escuchando eso ya, cuántos años llevamos escuchando esas mismas palabras, no descansa esa severidad suya tan alemana, ¿acaso no tocaba ahora rendir pleitesía infinita al ... PSG?

Los de Kompany, en una primera parte magnífica y casi grotesca, arrollaron a los parisinos con dos goles que en realidad pudieron ser cuatro. Luis Díaz, aprovechándose de un rechace de Chevalier, y minutos después de un despiste de Marquinhos, silenció el Parque de los Príncipes, paradójicamente, con ese juego tan poco principesco suyo. Sí, de eso que se ocupe Kane, el inglesito.

Un gol anulado a Dembélé, otro a Pavlović, un doble poste de Gnabry y una roja directa al mismo Díaz tras una dura entrada sobre Achraf —lesionado, así como Ousmane— terminaron por culminar el acto, efectivamente, hasta después del descanso, ya desdibujado el guion: el PSG, con un hombre más, agarró la batuta del juego.

Sin embargo, no logró hacer mella verdadera en la portería de Neuer, más allá del tanto de João Neves en el minuto 74. Manuel, en honor a su leyenda, terminó por barrer todo indicio de acometida de sus rivales.