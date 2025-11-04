Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

FÚTBOL / CHAMPIONS

El Bayern escapa de París con tres puntos y un juego arrollador

La expulsión de Luis Díaz frenó el alud de la primera mitad, y el PSG se hizo grande durante la segunda

Champions: clasificación y resultados

El Bayern escapa de París con tres puntos y un jugar arrollador
El Bayern escapa de París con tres puntos y un jugar arrollador EFE

Jorge Vicente Catalá

Quizá los rumores fueran ciertos, quizá este Bayern de Múnich sí sea una apisonadora, pero es que cuántos años llevamos escuchando eso ya, cuántos años llevamos escuchando esas mismas palabras, no descansa esa severidad suya tan alemana, ¿acaso no tocaba ahora rendir pleitesía infinita al ... PSG?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app