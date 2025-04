Barcelona - Valladolid en directo: Goleada en el Camp Nou

Xavi vuelve a dejar a Jordi Alba en el banquillo por segundo partido consecutivo. Juega Balde en su lugar. Tampoco está en el once Gerard Piqué , que aún no ha disfrutado de ningún minuto esta temporada en partido oficial. Y deja el técnico a Aubameyang, Memphis y De Jong en el banquillo en un claro mensaje de que apuren sus opciones de buscar una salida. Dest y Braithwaite fuera de la convocatoria...

Si todo sigue así, el gol culé no tardará en caer. Xavi pide paciencia desde la banda.

Lo estábamos avisando. Un buen centro de Raphinha desde la banda derecha del Barcelona iba al área mientras la defensa pucelana miraba el vuelo de balón. Y el polaco no perdonaba. Tercer gol de Lewandowski esta temporada. Lleva seis remates en LaLiga y tres goles. Un depredador

Parece que están los dos bien y no hay consecuencias pero los protocolos obligan a las asistencia a entrar

Está jugando bien el Barcelona y los pases y florituras entre Dembélé y Gavi son tan bellos que me da pereza escribir por si me lo pierdo

La presión del Barcelona es infernal. El Valladolid no puede hacer nada para salir con el balón controlado

Min. 61 Se marchan Araújo, Gavi y Raphinha y entran Sergi Roberto, Frenkie de Jong y Ansu Fati . Cambios naturales en el once de Xavi, que mantiene el mismo esquema.

Min. 65 Buena jugada de Dembélé , que profundiza y le regala una asistencia al polaco, que no perdona. Idilio con el gol de Lewandowaski . Segundo doblete consecutivo en Liga y cuatro goles ya en los tres partidos oficiales disputados.

Aprovecha un rechace Sergi Roberto tras un buen remate de Lewandowski que desbarata Masip con una buena manopla. No perdona el canterano ante la sonrisa del polaco, que sabe que podría haber firmado un triplete.