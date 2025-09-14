Barcelona - Valencia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

Barcelona y Valencia diputan este domingo, 14 de septiembre, el partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato nacional de Liga. Una cita marcada por el tamaño del escenario en el que se disputará el encuentro: el estadio Johan Cruyff, con capacidad únicamente para 6.000 espectadores.

Antes del parón liguero, el Barça, vigente campeón, tropezó en el campo de Vallecas, donde solo pudo sumar un punto ante el Rayo (1-1). El conjunto de Hansi Flick buscará una victoria para seguir colocado en la zona alta de la clasificación.

Por su parte, el Valencia llega con el dulce regusto de la goleada conseguida en Mestalla frente al Getafe (3-0) en el último encuentro liguero. Los de Carlos Corberán firmaron la primera victoria del curso y hoy intentarán rascar algo positivo en el pequeño Johan Cruyff para intentar afianzar la paz deportiva y social.

A qué hora es el Barcelona - Valencia hoy

El atractivo Barcelona - Valencia, partido que se disputa este domingo en el Estadio Johan Cruyff y corresponde a la jornada 4 de la Liga, está programado para las 21.00 horas.

Dónde ver el Barcelona - Valencia de LaLiga en televisión y online

El choque Barcelona - Valencia podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar LaLiga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 4 de la Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.