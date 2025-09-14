Fútbol
Barcelona - Valencia, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga hoy entre Barcelona - Valencia, de la jornada 4
BAREntrenador:
Hansi Flick4-3-3
13
2324518
81716
28714
25
2054314
16822
97
VALEntrenador:
Carlos Corberán5-3-2
Estadísticas
0%BAR
0%VAL
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
