LA VUELTA
Almeida: «Lo que ha sucedido es fruto del odio y la violencia alentados por la izquierda y Sánchez»
FC Barcelona
0
0
Valencia
LaLiga EA Sports. Jornada 4 Domingo 14/09 21:00h. Árbitro Guillermo Cuadra Fernández. Estadio Estadi Johan Cruyff. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Barcelona - Valencia, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga hoy entre Barcelona - Valencia, de la jornada 4

FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-3-3
  1. Joan Garcia
    Portero    13
  2. Koundé
    Defensa    23
  3. Eric Garcia
    Defensa    24
  4. Pau Cubarsí
    Defensa    5
  5. Gerard Martín Langreo
    Defensa    18
  6. Pedri
    Centrocampista    8
  7. Marc Casadó
    Centrocampista    17
  8. Fermín López
    Centrocampista    16
  9. Roony Bardghji
    Delantero    28
  10. F. Torres
    Delantero    7
  11. Marcus Rashford
    Delantero    14
13
2324518
81716
28714
25
2054314
16822
97
Valencia

VAL

Entrenador:
Carlos Corberán5-3-2
  1. 25Agirrezabala
    Portero
  2. 20Foulquier
    Defensa
  3. 5César Tárrega
    Defensa
  4. 4Diakhaby
    Defensa
  5. 3Copete
    Defensa
  6. 14José Gayà
    Defensa
  7. 16Diego López
    Centrocampista
  8. 8Javi Guerra
    Centrocampista
  9. 22Baptiste Santamaría
    Centrocampista
  10. 9Hugo Duro
    Delantero
  11. 7Danjuma
    Delantero
Estadísticas
0%FC BarcelonaBAR
0%VALValencia
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

