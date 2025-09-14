Barcelona - Valencia en directo hoy: partido de la Liga, jornada 4

20:54 Equipo arbitral: Principal: Cuadra Fernández. VAR: Trujillo Suárez.

20:54 Lucas Beltrán sobre que el Valencia integre a muchos argentinos: «Sin duda, soy consciente» «Han pasado por aquí muchos argentinos: Aimar que es de River [como él], Kempes, que es de Córdoba -mi ciudad- es uno de los máximos ídolos de Argentina. Estar en el Valencia es algo muy lindo, sé que se tiene un amor especial por los argentinos en el Valencia. Cada uno controla su propia historia, yo espero hacer la mía y hablar en el campo».

20:53 Lucas Beltrán sobre que el partido se juegue en el Johan Cruyff: «Es lo que toca» «Tenemos que entrar al campo y dar lo mejor de nosotros sin tener en cuenta el campo y que no sirva de excusa ni de lamento. Desde luego, el césped está impecable».

20:52 Lucas Beltrán: «Contento por la primera convocatoria nada más y nada menos que contra el Barcelona» «Las sensaciones son buenas, toca acostumbrarme a una nueva Liga, a un nuevo país, aunque el idioma ayuda mucho».

20:51 No está descartado que la próxima jornada se juegue en el Spotify Camp Nou Aun no está del todo claro.

20:50 5.970 espectadores acogerá el Johan Cruyff hoy 290 serán del Valencia.

20:49 Gavi y Balde asisten al partido a pesar de ser baja

20:49 Deco sobre la crítica de Flick a De la Fuente por forzar a Lamine: «Estoy de acuerdo con el míster» «Hay que mejorar la comunicación. Hay que mejorar un poco los protocolos entre clubes. Los jugadores están sometidos a mucha carga. Entre todos hay que tener un poco más de cuidado».

20:47 El Barça define a su portero titular: 'Seguridad'

20:46 Calientan ya los jugadores del Barça También lo hacen los del Valencia.

20:43 Araújo se queda en el banquillo una vez más La pareja de centrales la forman Cubarsí, que descansó en Vallecas, y Eric García.

20:43 Tampoco lo es hoy Raphinha En su lugar habitual, el extremo izquierdo, jugará Marcus Rashford. Parece que no se debe solo a darle descanso por el parón, sino a que, según apuntan desde RAC-1, llegó tarde al entrenamiento.

20:42 Lewandowski no ha sido todavía titular esta temporada El técnico alemán sigue apostando por Ferran Torres en la punta de ataque.

20:41 Lamine Yamal también será baja Hansi Flick se mostró muy crítico al respecto con Luis de la Fuente, criticando que jugase 73 y 79 minutos durante los dos partidos del parón. El alemán no lo entendía, sabiendo que los partidos estaban encarrilados y que el joven extremo ya traía molestias.

20:39 Marc Bernal ha vuelto No saldrá como titular, pero es la mejor noticia que puede tener el Barça después de conocer la baja inesperada de Frenkie de Jong.

20:38 Así luce el Johan Cruyff, escenario del encuentro Informa: Sergi Font.

20:36 La llegada del Valencia al Johan Cruyff

20:36 Gayà regresa como titular Fue baja por sanción en la pasada jornada.

20:35 Los suplentes de hoy: Barça: Szczesny, Diego Kochen, Araújo, Christensen, Jofre Torrents, Marc Bernal, Toni Fernández, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski. Valencia: Dimitrievski, Thierry, Cömert, Jesús Vázquez, Ugrinic, André Almeida, Pepelu, Otorbi, Rioja, Ramazani y Lucas Beltrán.

20:34 Roony se estrenará hoy con la camiseta azulgrana El delantero sueco lo hará con tan solo 19 años.

20:33 Esta es la alineación del Valencia Lo más llamativo, el cambio de sistema, pasando a un 5-2-3. En el eje de la zaga entra Copete y en el carril izquierdo regresa el capitán Gayà.

20:32 Esta es la alineación del Barça Cambio radical del once por parte de Flick. Se estrena y como titular de Roony Bardghji. También reaparece de inicio el inglés Rashford. Con la baja de Lamine Yamal, tampoco estarán en el once Lewandowski, Raphinha...