Barcelona - Real Sociedad: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

FC Barcelona y Real Sociedad disputan hoy su séptima jornada de liga en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El yin y el yang: un equipo joven, sinvergüenza y bienaventurado y otro pesaroso e impotente, nostálgico de sus últimas temporadas. Tren expreso sin regreso hacia el olvido.

Hansi Flick llegó a Barcelona con una sola intención: ver jugar a sus niños. Lo suyo no son grandes enciclopedias ensayísticas ni púlpitos ni nada por el estilo: más bien una suerte de versión contemporánea de John Keating, el profesor de 'El club de los poetas muertos'. Su Barça, a pesar del empate aquel contra el Rayo Vallecano, marcha en volandas y con sed de sangre.

No es el mismo caso, desde luego, que la Real Sociedad de Sergio Francisco. Ahogada en sus cinco de 18 puntos posibles y con Mikel Oyarzabal como casi única forma de salvación, pide a gritos la irrupción de talentos como Ødegaard e Isak, como Silva y Sørloth, como Le Normand, Merino y Zubimendi. No es que el fútbol sea de los jugadores, no. Es que los jugadores son el fútbol.

A qué hora es el FC Barcelona contra Real Sociedad hoy

El partido entre FC Barcelona y Real Sociedad por la séptima jornada de La Liga 2025/26 se juega hoy domingo 28 de septiembre a las 18:30 horas.

Dónde ver el FC Barcelona contra Real Sociedad en televisión y online

Podrá verse en directo por televisión a través del canal correspondiente de Movistar Plus. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.