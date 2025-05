Barcelona - Real Madrid, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

Hoy está en juego el título de liga. Ambos equipos llegan al enfrentamiento con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa para intentar maquilla la temporada. El Real Madrid, tras perder la final de Copa ante los azulgranas, tiene la necesidad de demostrar que no todo está perdido con una victoria. Por su parte, los de Hansi Flick buscarán seguir aumentando su distancia para poder sentenciar la competición.

Hansi Flick también confía en repetir once. En su caso, el de San Siro del pasado martes. Es decir, Eric García y Gerard Martín como laterales. Arriba, Dani Olmo como enganche y Ferran Torres de '9'.

El Barcelona no ha perdido ninguno de sus últimos 15 partidos en LaLiga (13V 2E), desde su derrota por 1-2 ante el Atlético de Madrid el 21 de diciembre de 2024.

Se plantó en el área Mbappé y regateó a un Szczesny que le terminó derribando. Veremos si no hay fuera de juego del francés.

El Barça no ha entrado bien al partido. Está el Real Madrid muy ordenado.

Centro raso de Gerard Martín al área pequeña que no llegaron a rematar Dani Olmo en primera instancia y Ferran en segunda.

Que paradón le hizo Courtois a Lamine Yamal, que sacó un latigazo desde fuera. Después, al remate del córner, no llegó Ferran gracias al despeje de Tchoauméni.