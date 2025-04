Barcelona - Real Madrid, en directo: horario de la Copa del Rey, alineaciones, dónde ver online y última hora hoy

Sigue en directo la última hora y noticias hoy de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Sigue las alineaciones, el horario y dónde se puede ver la final por televisión y online en España el partido de la Copa que se juega en Sevilla en el estadio de la Cartuja.

«Debemos dar las gracias y subrayar la extraordinaria labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Normalmente nunca pasa nada en un acontecimiento deportivo de estas características, pero para que no pase nada hay 1.400 personas de la Policía Nacional y 800 profesionales más de seguridad privada trabajando para que todos podamos disfrutar de este espectáculo».