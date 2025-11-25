El Barcelona ya le ve las orejas al lobo: «Va a ser muy difícil estar entre los ocho primeros, pero todo es posible»

Mal partido del Barcelona, que se vio condicionado por la expulsión de Araujo en la primera parte. El Chelsea demostró su calidad e hizo buena su condición de favorito. Al final, dura derrota de los catalanes, que encajan tres goles y se quedan sin ... marcar, lo que complica su puesto en la clasificación. Hansi Flick trató de extraer una lectura positiva pero se mostró realista ante los desajustes que ha visto en Stamford Bridge. «Va a ser muy difícil estar entre los ocho primeros pero todo es posible», reconoció el técnico germano. Con 7 puntos de 15 posibles, el Barcelona está obligado a ganar los tres que le quedan, ante el Eintrach de Frankfurt y Copenhague en el Camp Nou y al Slavia en Praga.

«No marcamos el primer gol en esa gran oportunidad que tuvo Ferran. Después, con un jugador menos, contra este Chelsea no es fácil. Hemos luchado y he visto cosas positivas pero hemos perdido demasiados balones. Es todo lo que puedo decir. Hemos perdido balones fáciles y pases fáciles. Hay que analizar todo esto», justificó Flick, que se aferró a la expulsión de Araujo para restar dramatismo a la derrota: «No sé cuántos minutos pero hemos jugado muchos con uno menos. El Chelsea es un muy buen equipo con balón. Es algo que hay que aceptar pero también pensar el positivo».

No le gustó a Flick que Araujo fuese expulsado, sobre todo por ver la primera amarilla por protestar en los primeros minutos. «No sé qué pasó con la primera tarjeta amarilla. Tengo que hablar con él y ver los vídeos, y la segunda... no tendría que haber entrado así. Pero son cosas que pasan en el fútbol. No era el momento adecuado ni la jugada, pero ha sido así», lamentó el entrenador, descontento con la actuación del uruguayo. A pesar de todo, mando un mensaje optimista: «Veremos a otro Barça, lo puedo prometer. Veo cómo entrenamos, la intensidad y la calidad y es diferente de hace unas semanas... tengo buenas sensaciones».

El primer jugador del Barcelona en dar sus impresiones fue Joan García que, pese a encajar tres goles, fue uno de los mejores jugadores del equipo azulgrana. «Veníamos aquí con la intención de sacar los tres puntos. Ha sido complicado. Ha sido duro. Lo era once contra once y cuando nos hemos quedado con uno menos, hemos intentado sacar lo que teníamos dentro pero ellos tienen calidad y han sabido encontrar los espacios», explicó en los micrófonos de Movistar+. El cancerbero prosiguió con sus explicaciones: «Es su estilo, ir a la presión muy alto, meter mucha intensidad... con once contra once las hemos tenido. Al final no ha podido ser». Lamentó el guardián de la portería los tres goles encajados: «Queremos dejar portería a cero las máximas veces posibles. Es verdad que estos últimos partidos no han salido como queríamos pero no queda otra que seguir luchando». Finalmente, valoró la expulsión de Araujo, al que exculpó: «A nadie le gusta dejar a su equipo con uno menos. El mensaje del vestuario al descanso era meter muchas ganas y seguir jugando. Su segundo gol pronto nos ha cortado ese ritmo».

Éric García dio sus explicaciones. El defensor se vio superado por los atacantes del Chelsea. «Veníamos de hacer un buen partido contra el Athletic. Comenzamos bien, tuvimos un par de ocasiones. Después nos meten de balón parado y ya en el segundo tiempo intentamos resistir...», empezó explicando. El catalán añadió: «Ellos estaban saliendo de la presión, no supimos ajustarnos. Intentamos salir con los laterales y encontraban siempre el hombre libre, por lo que después teníamos que correr». Y concluyó: «Tenemos que ser más competitivos en este tipo de partidos, ir más fuerte al duelo. Si no igualas su intensidad, es casi imposible ganar».

Marcus Rashford salió en la segunda parte. «Ha sido un partido duro con esa tarjeta roja. Ha sido difícil volver, intentamos estar compactos y tener el balón en los momentos complicados, pero perdimos muchos. Ellos encontraron superioridad numérica», analizó. El delantero británico añadió: «No era imposible ganar con uno menos. Si haces las cosas bien con balón y ellos no encuentran superioridad... podríamos haber hecho más. Tenemos que estar listos para volver el fin de semana».