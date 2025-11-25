Suscribete a
El Barcelona ya le ve las orejas al lobo: «Va a ser muy difícil estar entre los ocho primeros, pero todo es posible»

Chelsea 3 - Barcelona 0

El equipo azulgrana está obligado a ganar al Eintrach de Frankfurt, al Slavia de Praga y al Copenhague

El Chelsea le explica Europa al Barça

Florentino y su fusil

Hansi Flick gesticula desde la banda tras una jugada de su equipo
Hansi Flick gesticula desde la banda tras una jugada de su equipo REUTERS
Sergi Font

Sergi Font

Mal partido del Barcelona, que se vio condicionado por la expulsión de Araujo en la primera parte. El Chelsea demostró su calidad e hizo buena su condición de favorito. Al final, dura derrota de los catalanes, que encajan tres goles y se quedan sin ... marcar, lo que complica su puesto en la clasificación. Hansi Flick trató de extraer una lectura positiva pero se mostró realista ante los desajustes que ha visto en Stamford Bridge. «Va a ser muy difícil estar entre los ocho primeros pero todo es posible», reconoció el técnico germano. Con 7 puntos de 15 posibles, el Barcelona está obligado a ganar los tres que le quedan, ante el Eintrach de Frankfurt y Copenhague en el Camp Nou y al Slavia en Praga.

