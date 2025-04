Barcelona - Mallorca, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

Duelo por todo lo alto en Montjuic entre dos equipos que han superado las espectativas. Por un lado, el Barça se esperaba que mejorara tras la salida de Xavi Hernández, pero no tanto como para estar en semifinales de Champions, en la final de la Copa del Rey y primero en LaLiga, dejando al Real Madrid a cuatro puntos de distancia. Por su parte, el Mallorca de Arrasate sigue sorprendiendo, manteniéndose en puestos de Europa League.

Es el segundo partido titular de Ansu Fati en toda la temporada. Lo fue ante el Sevilla allá por el mes de octubre y no jugaba en liga desde el mes de noviembre.

«Ansu Fati creo que merecía jugar, sobre todo después del partido contra el Celta. He visto que tenía que cambiar alguna cosa porque Raphinha ha jugado muchos minutos».

«Mirando nuestro once es un equipo muy bueno. Ha habido muchos jugadores con muchos minutos como Koundé, Cubarsí, Raphinha... hay que tener cuidado con ellos».

«Cuando ves los partidos del Barça tienes claro lo que hay que hacer pero luego tienes que llevarlo a cabo y no es fácil. Hay que ganar la profundidad y en la pizarra es muy fácil pero en el campo es más complicado».

«Alguno se querrá reivindicar. No es un motivo para relajarnos que tengan tantos cambios en el once».

En memoria al Papa Francisco, fallecido en el día de ayer. Un Papa muy futbolero que dejó frases como: «En el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído».

Se coló Antonio Sánchez en el área azulgrana, apostando por un pase atrás que no encontró rematador. Pedían fuera de juego.