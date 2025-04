Dónde ver en televisión y online el partido del Barcelona hoy de Champions y a qué hora juega contra el Inter de Milán

Barcelona e Inter de Milán disputan este miércoles, 30 de abril, el partido de ida de las semifinales de la Champions League, un duelo que se disputa en el estadio de Montjuic y al que el conjunto azulgrana llega después de proclamarse campeón de la Copa del Rey en el estadio de Montjuic.

El conjunto de Hansi Flick, que en enero ganaba la Supercopa de España, sumó en Sevilla su segundo título del curso, pero quiere más y sueña con la Champions y la Liga. En Europa se enfrenta este miércoles al Inter en el encuentro de ida de las semifinales, a las que el Barça ha llegado después de eliminar en la ronda de cuartos de final al Borussia Dortmund. Los italianos, por su parte, superaron al Bayern.

El Barça realizó el pasado sábado un gran esfuerzo físico en La Cartuja para ganar la final de la Copa al Real Madrid, al que venció en la prórroga. Un cansancio que los azulgranas intentarán que no les pase factura ante el Inter, que no llega a Montjuic en su mejor momento. Los italianos encadenan tres derrotas consecutivas y han perdido el liderato de la Serie A a favor del Nápoles. Los interistas no sumaba tres partidos seguidos con derrotas y sin marcar ningún gol desde 2012,

Para la cita de Champions, Flick vuelve a contar con las bajas de los lesiones Balde y Lewandowski, a los que el entrenador alemán intentará recueprar para el duelo de vuelta, programado para la próxima semana. Simone Inzaghi, por su parte, perdía el fin de semana al francés Pavard por lesión, una importante ausencia en la defensa del conjunto italiano.

Para el Inter, el sueño del triplete ha estallado en apenas siete días, con una derrota en liga contra el Bolonia A (1-0), la humillante eliminación en semifinales de Copa de Italia contra el AC Milan el pasado miércoles (3-0) y la derrota del fin de semana en la Serie A contra la Roma (1-0).

El francés Clement Turpin será el árbitro que dirigirá este miércoles el encuentro Barcelona-Inter de Milán. El galo estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, el cuarto colegiado será François Letexier y del VAR se encargarán Jerome Brisard y Willy Delajod.

A qué hora es el Barcelona - Inter de Champions League hoy

El duelo entre el Barcelona y el Inter de Milán, partido que se disputa este miércoles en el estadio de Montjuic y correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League, está programado para las 21.00 horas.

Dónde ver el Barcelona - Inter de la Champions League online y por televisión

El choque entre el Barcelona y el Inter podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Liga de Campeones (dial 60). Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de ida de las semifinales de la Champions League a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.