Barcelona - Inter, en directo: resultado y goles del partido de la Champions League hoy

No rota absolutamente nada Hansi Flick pese a que son los mismos once que jugaron el pasado sábado la final ante el Real Madrid. Apuesta de nuevo por Olmo y confirma que Gerard Martín es el relevo de Balde mientras esté siga lesionado. El técnico alemán no quiere experimentos y prefiere a quienes pueden ocupar su puesto natural.

Con 30 años y 56 días, el Inter saca el once inicial más veterano en una semifinal de la Champions desde el partido de vuelta de la Juventus contra el Mónaco de la temporada 2016-17 (30 años y 311 días).

«Todos los equipos tienen un bajón y no creo que eso interfiera hoy en el Inter».