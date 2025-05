El Barcelona, hundido tras la eliminación ante el Inter: «El fútbol ha sido muy cruel con nosotros»

Los jugadores del Barcelona estaban abatidos tras la eliminación europea cuando ya acariciaban el triunfo y la final de Múnich. Uno de los primeros de hablar ha sido Eric García, autor del primer gol del equipo azulgrana, que elogió el juego y entrega ... del equipo y dejó caer «cosas extrañas» como motivo de la derrota. «Creo que el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. Hemos empezado otra vez con ellos poniéndose 2-0 por delante. El carácter de este equipo es increíble. Después no sé qué le pasa a este estadio. He venido tres veces y por A o por B o por cosas ajenas no nos ha salido de cara», explicaba el lateral, que no dudó en señalar a Szymon Marciniak como una de las claves en la derrota: «Todos sabemos lo que pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí», dejó caer. Y añadió: «Hay que estar orgullosos de la afición y los jugadores. Muchos no confiaban en nosotros, decían que era un año de transición y mira lo que hemos creado. Nos queda la Liga».

Eric García no cree que esta derrota penalice al Barcelona en el próximo partido liguero, ante el Real Madrid en Montjuïc: «El fútbol son errores puntuales. En la segunda parte fuimos muy superiores. Hemos demostrado el equipo que somos. En la prórroga se han encerrado muy bien y ya fue complicado. No creo que influya para el domingo. Hemos superado las expectativas. El equipo sale reforzado hoy aunque no haya podido ser». Ronald Araujo también dio la cara tras la derrota pero trató de transmitir un mensaje de ánimo, asegurando que se han sentado las bases para ganar la Champions la próxima temporada. «Estamos muy tristes, lo tuvimos cerca y se nos escapó. Estos partidos se deciden por detalles», lamentó el uruguayo. «No creo que nos afecte de cara al domingo. Es un golpe duro pero este equipo tiene una mentalidad increíble. Ahora iremos a por el título de Liga, que es el que nos queda», añadió. Araujo explicó que «Flick nos ha dicho que estaba muy orgulloso de este equipo y que el año próximo lo volveremos a intentar». Y acabó: «Dimos la cara pero encajamos muchos goles. Eso tenemos que revisarlo para lo que queda de temporada y para la próxima edición de Champions». Noticia Relacionada Noche aciaga para el Barcelona y sus secciones en Europa Sergi Font A la eliminación de los hombres de Flick hay que añadir la de los de Peñarroya en baloncesto. Hansi Flick se mostró satisfecho de la entrega de sus jugadores pero dejó caer una velada crítica sobre la actuación arbitral. «Estoy decepcionado pero no con los jugadores y su actuación. Lo intentaron todo y es como es. Estamos fuera pero el año que viene volveremos a intentarlo de nuevo y trataremos de hacer felices a todo el club y a los aficionados», se arrancó. Y mostró su malestar: «El Inter también juega y es un gran equipo. Defienden muy bien y tienen buenos delanteros. Mantienen la pelota, tienen buenos automatismos. No quiero hablar demasiado del árbitro pero creo que cada decisión que tomaba era para ellos. Es como ha sido. A veces piensas que algunas decisiones del árbitro son injustas. Pero hay que aceptarlo y empezar otra vez de nuevo la próxima temporada». El germano aseguró que «al árbitro le he dicho lo que pienso pero no voy a decirlo aquí, estoy orgulloso de mi equipo». Flick asegura que «aprenderemos» porque «es una progresión y queremos seguir aprendiendo, no tenemos mucho tiempo para entrenar» . «La temporada que viene estaremos de vuelta. Es normal que estamos decepcionados pero el jueves volvemos a entrenar y a preparar el partido con el Real Madrid», concluyó el técnico germano.

