Barcelona - Girona: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Finalizado el parón de selecciones, regresa a escena la Liga, en la que el Barcelona afronta su partido de la novena jornada contra el Girona, un derbi catalán desigual porque mientras el conjunto azulgrana pelea por la el liderato del campeonato el equipo ... de Montilivi intenta salir de los puestos de descenso a la división de plata.

Hansi Flick afronta con varias bajas un partido en el que el Barça está obligado a sumar los tres puntos tras su contundente derrota en la última jornada en el campo del Sevilla, en el que los azulgranas salieron goleados (4-1). Un marcador que provocó que el conjunto catalán cediera al Real Madrid el liderato del campeonato, en el que sufrió su primera derrota.

Sin el Camp Nou aún disponible, el Barcelona vuelve a jugar como local en el estadio de Montjuic, donde el Girona intentará dar la sorpresa. El equipo de Míchel ha firmado un decepcionante comienzo de curso que le ha llevado a figurar en puestos de descenso al término de las ocho primeras jornadas, por lo que hoy busca tres puntos para abandonar esa zona. Una victoria, tres empates y cuatro derrotas es el bagaje que presenta el cuadro gironí.

Horario del Barcelona - Girona hoy

El atractivo Barcelona - Girona, encuentro que se disputa este sábado en el estadio de Montjuic y correspondiente a la jornada 9 de la Liga, está programado para las 16.15 horas. Un partido en el que el estadio azulgrana rozará de nuevo el lleno.

Dónde ver el Barcelona - Girona en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Barcelona - Girona podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Dazn. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 9 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.