Barcelona - Girona, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

Por parte de los azulgranas, hay varios cambios en el once titular. Regresan desde la partida, Araújo, Gavi, Lewandowski, Fermín y Gerard Martín. Destacan las suplencias de Cubarsí, De Jong, Balde y Raphinha, sin embargo, Flick ya había avisado de que presentaría varias rotaciones.

Por parte del equipo entrenado por Michel, respecto al último once presentado contra el Valencia (1-1), los únicos cambios son Asprilla y Francés. Destaca la suplencia de Oriol Romeu, cedido del Barça, y del que se plantearon pagar la 'clausula del miedo', sin embargo, será suplente en el día de hoy.

En el Barça no podrán contar con Dani Olmo, que terminó lesionado contra el partido frente a Osasuna. Por parte del Girona, Van de Beek se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas. Iván Martín, se lesionó frente al Valencia y tampoco estará presente, además de Abel Ruiz, que sigue sin poder regresar.

Tras ver la acción, Pulido Santana ha determinado que no había penalti sobre Fermín.

Min 9. Pulido Santana pita falta por zancadilla de Asprilla a Fermín López . La acción se revisa porque puede ser dentro. El VAR entiende que la acción es dentro , pero no hay infracción 👍. Es Fermín el que impacta con las piernas del defensor.

Los azulgranas no están teniendo problemas para combinar y encontrar a sus jugadores de arriba. Por su parte, el Girona ha perdido totalmente el balón y trata de evitar las contras de su rival.

El atacante cayó dentro del área por un golpe por detrás en la cabeza, el colegiado no vio nada punible.

Lamine Yamal puso un centro desde la esquina del área tras una falta previa sobre Fermín, en la que Herrera vio la amarilla. Eric García no fue capaz de llegar al balón del '19', pero Krejci lo tocó con su mano derecha para desviarlo hacia su propia portería.