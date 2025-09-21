Barcelona - Getafe: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El Fútbol Club Barcelona mantiene su exilio del Camp Nou y Montjuic y por segunda jornada consecutiva de LaLiga jugará en el coqueto Johan Cruyff. Tras golear en el mismo escenario al Valencia por 6-0, lo harán esta vez los azulgranas ante el Getafe de José Bordalás, un rival duro de pelar y que sin duda hará sudar a los de Hansi Flick.

Los azulgranas marchan segundos en la competición de la regularidad, a dos puntos de distancia del líder, el Real Madrid. Es por ello que si no quieren dejar escapar al equipo de Xabi Alonso deben firmar la victoria ante los azulones este domingo, en la quinta jornada liguera.

El Barça acumula hasta el momento tres victorias en cuatro partidos, y solo el inesperado empate contra el Rayo en Vallecas impidió que completara un pleno, como sí ha conseguido su eterno rival.

Enfrente tendrá a un Getafe que es cuarto en la clasificación, apenas un punto por detrás. El equipo dirigido por José Bordalás acumula tres victorias en cuatro jornadas, habiendo caído únicamente ante el Valencia en la tercera fecha del campeonato.

A qué hora es el Barcelona - Getafe de LaLiga hoy

El inicio del partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Getafe CF, a disputar en el estadio Johan Cruyff por los retrasos en las obras del Spotify Camp Nou, está previsto para las 21.00 horas del domingo 21 de septiembre.

A partir de esa hora se medirán sobre el césped del pequeño recinto deportivo los que son actualmente segundo y cuarto clasificado de la liga española de Primera División.

Dónde ver en televisión y online el Barça - Getafe hoy

El pulso Barcelona-Getafe podrá verse en directo por televisión gracias a la retransmisión de DAZN, que ofrecerá la previa, el encuentro y el postpartido.

Por supuesto, los aficionados de ambos equipos y de la liga española también podrán seguir el minuto a minuto del duelo de la quinta jornada de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la crónica más detallada.