Barcelona - Elche: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

El FC Barcelona se enfrenta al aguerrido Elche de Eder Sarabia hoy domingo 2 de noviembre en Montjuic. Tras conocerse la baja de Pedri el pasado miércoles, se especula con el regreso al césped de Robert Lewandowski. Un alma por un alma: las lesiones ... no le dejan oxígeno a un Barça de juego evidentemente malogrado, al menos con respecto a la causticidad mostrada la temporada pasada.

Así que no, no es que el «método Flick» venga perdiendo fuelle: en la plantilla hay muchísimos otros grandes jugadores, sí, pero el encaje es complejo. El mismo encaje sin los mismos futbolistas, esto es. O uno similar, o uno nuevo.

El juego —el juego, el juego, el juego— del Elche, por otro lado, sí escapa de esa penumbra. Octavo clasificado, su derrota la pasada jornada frente al Espanyol le privó de dormir en puestos europeos. Su arranque de temporada está siendo excepcional, y se da por seguro que será un rival molesto para el Barça. Pedri, siempre Pedri, nadie queda igual después de haberle conocido. Nadie queda igual después de verle marchar.

A qué hora es del Barcelona - Elche de LaLiga hoy

FC Barcelona y Elche disputan su partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga hoy domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dónde ver el Barcelona - Elche en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de DAZN. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.