Barcelona - Elche: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

Conoce a qué hora juega hoy el Barcelona contra el Elche y dónde ver el partido de LaLiga online y en televisión

El FC Barcelona se enfrenta al aguerrido Elche de Eder Sarabia hoy domingo 2 de noviembre en Montjuic. Tras conocerse la baja de Pedri el pasado miércoles, se especula con el regreso al césped de Robert Lewandowski. Un alma por un alma: las lesiones ... no le dejan oxígeno a un Barça de juego evidentemente malogrado, al menos con respecto a la causticidad mostrada la temporada pasada.

