Fútbol
Barcelona - Elche, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Elche, de la jornada 11
BAREntrenador:
4-3-3
25
234243
211716
10714
13
322615
8
11161410
9
ELCEntrenador:
4-1-4-1
Estadísticas
45.5%BAR
54.5%ELC
1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
39 Pases correctos 51
9 Pases fallados 7
1 Fueras de juego 2
0 Paradas 0
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
