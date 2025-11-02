Suscribete a
ABC Premium
FC Barcelona
FC Barcelona
  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (8')
1
0
1ª parte
Elche
Elche

LaLiga EA Sports. Jornada 11 Domingo 02/11 18:30h. Árbitro Miguel Sesma Espinosa. Estadio Estadio Olímpic Lluís Companys. Canal DAZN

Fútbol

Barcelona - Elche, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Elche, de la jornada 11

Barcelona - Elche, estadísticas del partido
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-3-3
  1. Wojciech Szczesny
    Portero    25
  2. Koundé
    Defensa    23
  3. Araújo
    Defensa    4
  4. Eric Garcia
    Defensa    24
  5. Balde
    Defensa    3
  6. De Jong
    Centrocampista    21
  7. Marc Casadó
    Centrocampista    17
  8. Fermín López
    Centrocampista    16
  9. Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Delantero    10
  10. F. Torres
    Delantero    7
  11. Marcus Rashford
    Delantero    14
25
234243
211716
10714
13
322615
8
11161410
9
Elche

ELC

Entrenador:
Eder Sarabia4-1-4-1
  1. 13Iñaki Peña
    Portero
  2. 3Pedrosa
    Defensa
  3. 22David Affengruber
    Defensa
  4. 6Pedro Bigas
    Defensa
  5. 15Álvaro Núñez
    Defensa
  6. 8Marc Aguado
    Centrocampista
  7. 11Germán Valera
    Centrocampista
  8. 16Martim Carvalho Neto
    Centrocampista
  9. 14Aleix Febas
    Centrocampista
  10. 10Rafa Mir
    Centrocampista
  11. 9André Silva
    Delantero
Estadísticas
45.5%FC BarcelonaBAR
54.5%ELCElche
1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
39 Pases correctos 51
9 Pases fallados 7
1 Fueras de juego 2
0 Paradas 0
0 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app