Barcelona - Elche en directo hoy: partido de la Liga, jornada 11

18:40 Goooooooooooooooool de Lamiiiiiineeeeeeeeee

18:38 Llega con peligro el Elche, pero Rafa Mir duerme la jugada Recibió el punta con ventaja para asistir, pero controló y se lo pensó mucho. Se lo reprochó Febas tras la jugada.

18:36 El Barça apacigua el animado inicio del Elche Han salido intensos los de Eder Sarabia, que han forzado un córner. Sin embargo, el Barça domina ya el balón y está llegando a la portería de Iñaki Peña.

18:28 ¡Y Lamine también titular! Ha estado toda la semana en el ojo del huracán por sus polémicas palabras en la previa del clásico. El reproche de Carvajal tras ganar el Madrid el partido desencadenó en un rifirrafe entre las plantillas de ambos equipos. Además, no se encuentra en su mejor estado de forma. Veremos cómo se desenvuelve hoy. ESTO EMPIEZA YA.

18:23 Hector Fort, de culé a franjiverde El joven lateral, que hoy aguarda en el banquillo, milita ahora en las filas del Elche tras salir cedido del Barça. Sin embargo, no está siendo su temporada. No está gozando de demasiados minutos y tan solo ha jugado en tres partidos. También llegó al Elche en cesión Iñaki Peña, que rápidamente se hizo con la titularidad.

18:19 Fermín llega en un gran estado de forma Marcó ante el Madrid y se ha convertido en un jugador fundamental para Flick. Lleva tres goles este año, además del hat-trick en Champions ante Olympiacos.

18:08 Y este es el once del exculé Eder Sarabia Iñaki Peña, Pedrosa, Bigas, Aguado, Da Silva, Mir, Febas, Álvaro, Neto, Affengruber.

18:06 ¡El once de Flick! Ojo porque va con todo Pese a tener compromiso europeo el miércoles en Brujas, el técnico alemán saca a sus once jugadores más fiables. Tan solo sorprende la presencia de Araujo, que deja a Cubarsí en el banquillo. Szczęsny, Balde, Araujo, Eric, Koundé, Casadó, De Jong, Fermín, Lamine, Rashford, Ferran.

17:12 Olmo y Lewandowski, recuperados y en la lista Sigue padeciendo un alud de bajas el Barça, pero Flick recupera a dos jugadores fundamentales. Todavía faltan Gavi y Raphinha, además de Pedri, expulsado ante el Madrid.

17:09 El Barça viene un momento difícil y con necesidad de puntuar Vienen encadenando una racha complicada los de Flick. Desde que perdieron con el PSG en Champions, cayeron por 4-1 en el Pizjuán, ganaron al Girona en el 93 y el Madrid les venció en el clásico. Hoy, ante un recién ascendido que viene haciédolo muy bien, tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en casa y acortar distancias en la tabla.