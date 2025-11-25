Barcelona - Chelsea, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

21:06 ¡¡¡Gol anulado al Chelsea!!! El árbitro ve que Fofana se la llevó con la mano e invalida el tanto de Enzo Fernández. Ha salido mucho mejor el Chelsea.

21:04 Animado inicio del Chelsea Primer córner para los ingleses tras una jugada de Estevao.

21:03 Dura primera falta del encuentro Fuerte pisotón de Chalobah a Lewandowski.

21:01 ¡¡Comieza el partido!! El colegiado es el esloveno Slavko Vincic.

20:54 Puede ser el día de Lamine Ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. La decisión del Barça de realizarle una intervención por la pubalgia que sufre le llevó a quedar desconvocado de la selección española. No marcó en el primer partido tras la polémica, pero hoy, en un escenario inmejorable, puede ser su día.

20:40 Joan García, recuperado de su lesión y rápidamente reinstaurado por Flick en la titularidad El portero catalán no tuvo que pasar por ningún proceso de adaptación y es titular desde el primer día. La semana pasada recibió el alta médica y ya salió de inicio ante el Athletic Club el sábado, cuando volvió a demostrar que cumple con holgura la exigencia que supone defender la portería del Barça.

20:31 ¡Este es el once del Chelsea! Sin Cole Palmer... Enzo Maresca no podrá contar con el inglés, una de las grandes estrellas de su plantilla. Sufrió un accidente doméstico que le provocó una lesión en el dedo meñique del pie. Por otro lado, Cucurella, exculé, sale de inicio y deberá defender a Lamie Yamal. Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Garnacho y Neto.

20:27 ¡Flick saca un once con variaciones! Araújo y De Jong, únicas novedades respecto del último partido de Liga. Hoy sale como titulares, en vez de Gerard Martín y Dani Olmo. Raphinha sigue sin ser titular, pero ante el Athletic Club ya jugó los primeros minutos tras recuperarse de su lesión. Joan García, Balde, Araújo, Cubarsí, Koundé, De Jong, Eric, Fermínn, Lamine, Ferran y Lewandowski.

20:22 El Barça viene de recibir una inyección de ánimo en Liga y con importantes altas médicas Viene de vencer por 4 a 0 al Athletic Club en la vuelta oficial al Camp Nou y ha recueprado a algunos de sus jugadores más fundamentales, como Joan García o Raphinha, tras semanas de lesión.