Barcelona - Celta, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

«Poder jugar en 4-4-2, en 4-4-3... juegan Pablo y Losada porque nos ofrecen eso. Si no salimos de su primera presión, y nos toca defender todo el partido va a ser muy difícil».

«Aquí no se acepta otra cosa. Llegamos en buen momento, con casi todos los jugadores, con confianza... ganar o perder es un proceso. Competir es lo que tenemos que hacer y es lo que hemos conseguido de momento».

«A veces nos hacen caso y otras no. En los partidos de Champions nos hemos visto frágiles a la hora de protegernos con los horarios. El míster lleva tiempo hablando con nosotros sobre ello. No tenemos el poder de tomar las decisiones. Entendemos todos porque el partido estaba para domingo y luego pasa a sábado, se podía jugar a las 4 o a las seis y media. Nos gustaría haber jugado un poco antes. Pedimos jugar a las 18:30 pero la Liga manda y tomó otra decisión».

No puede llegar Koundé al pase cruzado del central vasco. Posesión para el Celta.

No terminó por llegar Ferran al balón. Sigue intentándolo el Barça.

Mentalidad de tiburón. Recibió la pelota, se giro, se aproximó hasta la frontal y se la jugó marcando un golazo que pone al Barça por delante en Montjuic. Disparo cruzado al palo largo de un Guaita que, por mucho que se estiró, no pudo hacer nada para desviar el lanzamiento.

Centro de Raphinha que no logró cazar el polaco. Balón para el Celta.

Arrancó Fermín hasta llegar a zona de tres cuartos, pero no llegó a conectar con un Koundé que le doblaba por banda.

Salió muy bien Cubarsí tras un gran control, pero luego la apertura a Koundé fue fallida. No termina de encontrar continuidad el Barça en su juego.

Otro disparo del '7' del Barça que no pasa muy lejos del palo derecho.