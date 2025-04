Barcelona - Betis, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

No juega Raphinha. Vuelve Lewandowski al once. Ferran de nuevo es titular.

El centrocampista de Los Palacios vuelve al once después de que Fermín le ganara el sitio en un partido clave como el del Metropolitano. ¿Se reivindicará?

Pellegrini hoy no puede contar con Isco, sancionado, y Lo Celso tendrá que dar un paso al frente para acompañar a Antony.

Primer susto para el Barça. Pase de Antony a Cucho que lo aprovechó el delantero regateando a Szczesny, pero se escoró demasiado y no pudo rematar a puerta. Aun así, estaba en posición antirreglamentaria.

No llegó a tiempo el Cucho gracias a que el uruguayo se cruzó muy rápido. Antes, Lamine Yamal levantó a la grada con una gran jugada individual.

La ley del ex... Gran pase de Ferran de primeras a un Gavi que se plantó en el área y no falló ante Adrián. No hay fuera de juego. Antes, Lamine Yamal hizo una buen combinación con Ferran.

El de Los Palacios y Villafranca se formó en la cantera del Betis antes de llegar a La Masía, por eso no lo ha celebrado.