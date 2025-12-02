Barcelona - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El desenfrenado calendario dicta que uno de los partidos tradicionalmente más espectacular y alegre de la temporada se juegue un martes de diciembre. Barcelona y Atlético se han visto obligados a adelantar el encuentro correspondiente a la jornada 19ª de Liga debido al compromiso con ... la Supercopa que ambos equipos tiene en esas fechas, enero de 2026, en Arabia Saudí.

El duelo liguero llega además en un momento de máxima igualdad en la zona alta de la clasificación. El Barça es líder con 34 puntos, solo tres más que el Atlético, cuarto en la tabla por detrás de Real Madrid (33) y Villarreal (32).

Las sensaciones deportivas son mejores en el conjunto madrileño —siete victorias consecutivas y un único gol encajado en los últimos seis partidos—, pero los azulgranas, un tanto erráticos y dubitativos en cuanto al juego, no solo acaban de arrebatarle el primer puesto al Madrid sino que han recuperado a la mayoría de los jugadores importantes que llevaban tiempo lesionados.

Flick y Simeone disponen de sendas excelentes y numerosas plantillas para preparar un choque que vuelve, después de casi tres años, a un Camp Nou a medio aforo.

Horario del Barcelona - Atlético de Madrid hoy

El atractivo Barcelona - Atlético de Madrid, encuentro que se disputa este martes en el Camp Nou, adelantado a la jornada 19 de la Liga, está programado para las 21.00 horas.

Dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Barcelona y el Atlético podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus (dial 54). Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 19 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.