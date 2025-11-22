Barcelona - Athletic: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Barcelona regresa este sábado a la Liga después del parón de selecciones para recibir al Athletic Club de Bilbao, un atractivo duelo entre dos de los clubes más longevos del fútbol español. Un partido especial porque el conjunto de Flick regresa ... al Camp Nou, aunque el estadio tendrá un aforo limitado a 45.000 espectadores.

Los azulgranas llegan a esta cita después de que en la última jornada se acercaran al líder gracias a su victoria ante el Celta (2-4) y el empate del Real Madrid en el campo del Rayo Vallecano, resultados que situaron al conjunto de Hansi Flick a cuatro puntos de los blancos.

El parón de selecciones ha servido para que el Barça, que perdido dos de sus últimos cinco partidos de Liga, recupere a algunos de sus lesionados, pero Hansi Flick sigue contando con ausencias significativas en su plantilla.

El Athletic, por su parte, volvió a la senda de la victoria la pasada jornada ante el Oviedo (1-0) después de dos derrotas consecutivas. Los bilbaínos, también inmersos en la batalla de la Champions, no están tan finos como la pasada temporada y tras el encuentro ante los asturianos se situaron séptimos en la clasificación con 17 puntos, a ocho de los puestos de la Liga de Campeones.

Horario del Barcelona - Athletic de LaLiga hoy

El atractivo encuentro de Liga entre el Barcelona y el Athletic, que se disputa este sábado en el Camp Nou y correspondiente a la jornada 13 del campeonato, está programado para las 16.15 horas. Un partido en el que el feudo azulgrana rozará de nuevo el lleno.

Dónde ver el Barcelona - Athletic en televisión y online hoy

El duelo entre azulgranas y rojiblancos podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 13 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.