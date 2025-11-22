Barcelona - Athletic en directo hoy: partido de la Liga, jornada 13

16:37 Minuto 14. Barça 1-0 Athletic de Bilbao. La caza Unai Simón Buena salida del portero vasco que evitó que la cazase Ferran en el área.

16:36 Minuto 14. Barça 1-0 Athletic de Bilbao. Fuera de juego de Laporte Acción cercana al área del Athletic, que parece que ahora empieza a apretar. El gol le ha venido bien para despertar.

16:34 Minuto 12. Barça 1-0 Athletic de Bilbao. ¡LA HA TENIDO NICO WILLIAMS! Primera con peligro del Athletic. Disparo del extremo vasco tras su incursión en el área azulgrana. Se fue desviado, muy cerca del palo derecho.

16:32 Minuto 9. Barça 1-0 Athletic de Bilbao. Pitada a Nico Williams Su no fichaje por el Barça y su renovación por el Athletic de Bilbao en este pasado verano, sigue pesando en la afición azulgrana.

16:30 Minuto 8. Barça 1-0 Athletic de Bilbao. A las manos de Unai Simón Se quedó sin ángulo Lamine Yamal e intentó un disparo forzado desde la banda derecha que atajó sin problemas el guardameta vasco.

16:28 Minuto 6. Barça 1-0 Athletic de Bilbao. Falta de Berenguer a Balde Entrada a destiempo que le pudo costar la amarilla al jugador vasco.

16:27 Minuto 4. Barça 1-0 Athletic de Bilbao. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKIIIIIII! El primer goleador del nuevo Spotify Camp Nou es el polaco. Presión de Eric García que le permite recuperar el balón para que Lewandowski, con un autopase y una definición de 'killer', pusiera el 1-0.

16:24 Minuto 2. Barça 0-0 Athletic de Bilbao. Le gana la partida Laporta a Lewandowski Fue al suelo el central del Athletic para bloquear el disparo del polaco dentro del área.

16:23 Minuto 1. Barça 0-0 Athletic de Bilbao. Primera acción de ataque con peligro del Barça Le devolvió la pared Balde a Lewandowski dentro del área, pero demoró en exceso su decisión.

16:22 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

16:21 Minuto de silencio En memoria de las víctimas por violencia machista.

16:20 Llega el saque de honor Gran trato de los jugadores a los dos socios azulgranas.

16:17 ¡SALTAN LOS PROTAGONISTAS AL CAMPO! Suena el himno del Barça. Espectacular show pirotécnico en el estadio. Hay un ambientazo sensacional. También, un coro interpretando a capela el himno del club.

16:16 45.401 espectadores Hay sold out confirmado en el Camp Nou.

16:13 Dos socios harán el saque de honor Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri son los elegidos.

16:12 909 días han pasado Desde el último partido del Barça en el Camp Nou.

16:09 ¡JUGADORES A VESTUARIOS! Esto está a punto de empezar.

16:04 Equipo arbitral: Principal: José María Sánchez Martínez. VAR: Jesús Trujillo.

16:02 El Barça empieza a finalizar su calentamiento Eric García ha saltado así al campo.

15:55 El Barça no para de anotar dianas El equipo azulgrana ha marcado 32 goles en LaLiga esta temporada. Solo el Bayern, con 35 en la Bundesliga, supera a los azulgranas en las cinco grandes ligas europeas esta campaña.

15:54 Los suplentes de hoy: FC Barcelona: Szczesny, Diego Koche, Araújo, Christensen, Marc Bernal, Casadó, Dro, Raphinha y Lewandowski. Athletic: Padilla, Areso, Lekue, Paredes, Boiro, Vesga, Nico Serrano, Rego, Selton, Robert Navarro, Izeta y Guruzeta.

15:53 Hansi Flick sobre el Athletic: «Queremos ganar el primer partido aquí en el Camp Nou» «Ante un equipo muy complicado y trabajado».

15:52 Hansi Flick sobre la titularidad de Eric García y Gerard Martín: «Christensen y Araújo vienen de viajes largos» También ha hablado sobre el estado físico de Raphinha: «Estará para 10-15 minutos. Ha recaído de esa lesión alguna vez, por lo que tenemos que ir con precaución».

15:51 Hansi Flick sobre el Camp Nou: «Ya estuve hace unos años como aficionado» «Dije que algún día sería entrenador del Barcelona en este estadio. Es un sueño hecho realidad».

15:50 Regresa Joan García Tanto el portero como el brasileño del Barcelona recibieron el alta médica y, por tanto, estarán disponibles para Hansi Flick en esta tarde.

15:49 Esta es la alineación del Athletic de Bilbao Vuelve Sancet como mediapunta y apuesta por Unai Gómez en esa posición de 'falso '9'.

15:47 Esta es la alineación del Barça Regresa Joan García a la portería. También es novedad Gerard Martín, que hará de central. En sala de máquinas estarán Eric García, que adelanta su posición, y Fermín. Arriba, vuelve Ferran Torres ante la baja de Rashford.