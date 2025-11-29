Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Fútbol

Barcelona - Alavés: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Liga

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Barcelona - Alavés, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 29 de noviembre

Barcelona - Alavés: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy
Barcelona - Alavés: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy EFE
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Barcelona regresa este sábado a la Liga para enfrentarse al Alavés en su partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato, un duelo al que los azulgranas se presentan después de la dura derrota europea sufrida en el campo del Chelsea.

El ... conjunto de Hansi Flick, que el pasado fin de semana regresa al Camp Nou después de más de dos años de ausencia por las obras de remodelación del estadio azulgrana, vuelve ante su público para recibir a un Alavés que llega en la zona cómoda de la clasificación y sin apuros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app