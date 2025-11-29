Barcelona - Alavés: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Barcelona regresa este sábado a la Liga para enfrentarse al Alavés en su partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato, un duelo al que los azulgranas se presentan después de la dura derrota europea sufrida en el campo del Chelsea.

El ... conjunto de Hansi Flick, que el pasado fin de semana regresa al Camp Nou después de más de dos años de ausencia por las obras de remodelación del estadio azulgrana, vuelve ante su público para recibir a un Alavés que llega en la zona cómoda de la clasificación y sin apuros.

Los azulgranas, tras los dos últimos tropiezos del Real Madrid ante Rayo Vallecano y Elche, se han situado a un solo punto del conjunto de Xabi Alonso, por lo que su objetivo pasa por vencer hoy a los vitorianos para dormir como lideres y meter presión a los blancos, que el domingo se enfrentarán al Girona. Flick ha ido recuperando efectivos en las últimas semanas, entre ellos Joan García, que hoy volverá a ser titular en la portería catalana a pesar de los tres goles recibidos el pasado martes en la Champions ante el Chelsea. El equipo entrenado por Coudet, que en la pasada jornada perdía en su estadio frente al Celta (0-1), llega a Barcelona en el puesto 14º de la clasificación con 15 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso. Horario del Barcelona - Alavés hoy El Barcelona - Alavés, encuentro que se disputa este sábado en el Metropolitano correspondiente a la jornada 12 de la Liga, está programado para las 16.15 horas. Un partido en el que el estadio azulgrana, aunque con capacidad reducida a 47.000 butacas, estará previsiblemente lleno. Dónde ver el Barcelona - Alavés de LaLiga en televisión y online El encuentro de Liga entre el Barcelona y el Alavés podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus a través del canal M+LaLiga (dial 55). Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 14 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión