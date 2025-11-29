Fútbol
Barcelona - Alavés, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Alavés, de la jornada 14
BAREntrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
13
245183
2217
102011
9
1
1714524
8
2019421
15
ALAEntrenador:
Eduardo Coudet4-1-4-1
Estadísticas
63.7%BAR
36.3%ALA
2 Goles 1
2 Remates a puerta 3
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 4
2 Asistencias de gol 1
6 Faltas cometidas 6
6 Faltas recibidas 6
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
241 Pases correctos 121
26 Pases fallados 29
0 Fueras de juego 2
1 Paradas 0
1 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete