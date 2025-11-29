Suscribete a
ABC Premium
FC Barcelona
FC Barcelona
  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (7') ,
  • Dani Olmo (25')
2
1
1ª parte
Alavés
Alavés
  • Pablo Ibáñez (0')

LaLiga EA Sports. Jornada 14 Sábado 29/11 16:15h. Árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Estadio Camp Nou. Canal DAZN

Fútbol

Barcelona - Alavés, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Alavés, de la jornada 14

Barcelona - Alavés, estadísticas del partido
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. Joan Garcia
    Portero    13
  2. Eric Garcia
    Defensa    24
  3. Pau Cubarsí
    Defensa    5
  4. Gerard Martín Langreo
    Defensa    18
  5. Balde
    Defensa    3
  6. Marc Bernal
    Centrocampista    22
  7. Marc Casadó
    Centrocampista    17
  8. Lamine Yamal Nasraoui Ebana
    Centrocampista    10
  9. Dani Olmo
    Centrocampista    20
  10. Raphinha
    Centrocampista    11
  11. Lewandowski
    Delantero    9
13
245183
2217
102011
9
1
1714524
8
2019421
15
Alavés

ALA

Entrenador:
Eduardo Coudet4-1-4-1
  1. 1Sivera
    Portero
  2. 17Jonny
    Defensa
  3. 14Nahuel Tenaglia
    Defensa
  4. 5Jon Pacheco
    Defensa
  5. 24Victor Parada
    Defensa
  6. 8Antonio Blanco
    Centrocampista
  7. 20Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
    Centrocampista
  8. 19Pablo Ibáñez
    Centrocampista
  9. 4Denis Suárez
    Centrocampista
  10. 21Abde Rebbach
    Centrocampista
  11. 15Lucas Boyé
    Delantero
Estadísticas
63.7%FC BarcelonaBAR
36.3%ALAAlavés
2 Goles 1
2 Remates a puerta 3
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 4
2 Asistencias de gol 1
6 Faltas cometidas 6
6 Faltas recibidas 6
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
241 Pases correctos 121
26 Pases fallados 29
0 Fueras de juego 2
1 Paradas 0
1 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app