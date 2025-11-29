Barcelona - Alavés en directo hoy: partido de la Liga, jornada 14

16:58 ¡Dudó demasiado Raphinha! La defensa del Alavés no estuvo contundente para despejar el lanzamiento de Joan García y se la llevó el brasileño, que quiso irse de Sivera pero no actuó rápido y terminó despejando el portero.

16:53 Amarilla para Bernal Llega tarde y siega por abajo a Calebe. Segunda amonestación del partido.

16:50 🗣️Martínez Montoro, el ábritro de ABC, sobre el posible penalti sobre Lamine Yamal Minuto 29: "Caída de Lamine en el área en disputa con Parada. Ortiz Arias no señala penal. Hay un ligero toque con la rodilla del defensor, pero el atacante cae de forma voluntaria, y no por dicho toque".

16:49 Amarilla para Rebbach Dura entrada sobre Lamine Yamal.

16:48 Se estiró en el suelo Yamal tras la acción por la que pidió penalti Se reincorpora ya al terreno de juego. Ni el colegiado vio nada punible en la jugada ni desde el VAR se lo indicaron.

16:46 Sensacional túnel de Lamine, que pide penalti Se fue de Pacheco y disputó con Parada. Protesta el Camp Nou que el árbitro no señale pena máxima.

16:45 ¡Se equivocó el Barça en el contragolpe! El error del Alavés en salida de balón regaló a los culés una transición de tres para dos en su favor, pero Lamien no estuvo acertado en la entrega y la defensa babazorra cortó la oportunidad.

16:43 Gooooooooooooooooooool de Olmo Justo después de la brutal parada de Joan García llegó Raphinha a línea de fondo y puso el pase de la muerte a Olmo. Segunda asistencia del brasileño hoy, en su vuelta a la titularidad tras la lesión. 2-1.

16:42 ¡¡Paradón extraordinario de Joan García!! Era gol cantado del Alavés. Rebbach pisó área y se la dio a Jonny para que anotara, pero el portero culé, desde el suelo, sacó una mano que salva a su equipo de anotar el 1-2.

16:35 Todo muy trabado y con errores por parte de ambos equipos Pocas ocasiones, por ahora. El Barça domina el balón pero está espeso en la creación de juego. Con la misma piedra se topa el Alavés cuando intenta contragolpear tras recuperar.

16:30 El Barça coge el control y baja las pulsaciones del partido El inicio ha sido frenético, pero ahora lo apaciguan los culés.

16:26 Goooooooooooooooool de Lamineee ¡Empata el Barça en el minuto 8! La pone atrás Raphinha y el balón se pasea por el área hasta que llega Lamine para mandarlo a la red. Rápida reacción de los culés y Raphinha pide ánimo a la grada.

16:23 Despierta el Barça Ya atacan los culés tras recibir el tanto. Raphinha fuerza un córner.

16:21 Ibáñez marca el primer gol visitante del reformado Camp Nou Llegó en el primer minuto del encuentro.

16:17 Goooooooooooooool del Alavés Saque de esquina de los vascos y gol de Pablo Ibáñez. No estuvo acertado en el despeje Marc Bernal. Tanto tempranero de los babazorros.

16:17 ¡Comienza el partido! El Barça puede dormir líder si se impone al Alavés.

16:11 Raphinha recupera la titularidad tras superar la lesión Gran noticia para el Barça. Hoy, Lamine, Raphinha y Lewandowski arriba.

16:08 El Barça se pronuncia sobre el fallo de su 'app' de entradas El club asegura que el problema ya ha sido resuelto.

15:55 ¡El once del Alavés! Los del Chacho Coudet son, junto al Barça, el segundo equipo que menos goles ha encajado en lo que va de competición. Sivera, Otto, Parada, Pacheco, Tenaglia, Blanco, Ibáñez, Denis Suárez, Calebe, Rebbach y Lucas Boyé. Y Aleñà, suplente ante su exequipo.

15:50 ¡Revolución en el once de Hansi Flick! La necesidad de rotar jugadores para dosificar esfuerzos (el martes se miden al Atlético de Madrid) lleva a Flick a poner a Bernal, Raphinha y Gerard Martín de titulares hoy. El Barça saldrá sin Balde, Koundé y De Jong, que causa baja por motivos personales. Araujo padece un virus estomacal, pero la buena noticia es que Flick recupera a Pedri, que estará en el banquillo. Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Bernal, Casadó, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

15:44 🚨ÚLTIMA HORA Según algunos medios catalanes, una incidencia en la 'app' de entradas del Barçelona ha dejado en torno a 2.000 culés fuera del Camp Nou para este partido. Los socios forman ahora largas colas en las taquillas del estadio buscando una solución.