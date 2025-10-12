Suscribete a
Israel y el vicepresidente de EE.UU. aseguran estar «listos para una recepción inmediata» de los rehenes
Pedro Sánchez da plantón a la prensa en el Palacio Real y se marcha sin hacer el tradicional corrillo

FÚTBOL / LIGA F

El Barça vuelve a patentar su vasta superioridad

Las culés sobrepasan al Atlético de Madrid en Alcalá de Henares (0-6) y extienden su pleno de victorias esta temporada

Madrid y Atlético se lucen en su estreno europeo con sendas goleadas

Sara Monforte: «Las entrenadoras no tenemos cabida en el fútbol masculino; ahí sí hay discriminación»

Jorge Vicente Catalá

Hay en el FC Barcelona una superioridad jugando que llega a ser cruenta. Con un promedio de más de cinco goles por partido y un soberbio pleno de victorias esta temporada, las de Pere Romeu llegaban a Alcalá de Henares cuatro puntos por encima del ... Atlético de Madrid, bien advenido también tras su exitosa jornada de Champions League. El resultado acabó por replicar el de las colchoneras contra el St. Pölten: un sonrojante 0-6.

