El Barça vuelve a patentar su vasta superioridad

Hay en el FC Barcelona una superioridad jugando que llega a ser cruenta. Con un promedio de más de cinco goles por partido y un soberbio pleno de victorias esta temporada, las de Pere Romeu llegaban a Alcalá de Henares cuatro puntos por encima del ... Atlético de Madrid, bien advenido también tras su exitosa jornada de Champions League. El resultado acabó por replicar el de las colchoneras contra el St. Pölten: un sonrojante 0-6.

Y cabe preguntarse, o debe uno hacerlo, cómo seguirle el ritmo a estas 11 tipas que mueven el balón casi a menos de un toque por bota y que son capaces de embotellar a su rival en apenas un tercio de campo, con todo un latifundio a su espalda. El Atlético, tras el tanto en el minuto dos de juego de Esmee Brugts, quiso y hasta pudo explotar todo ese espacio a lomos de Luany y Garbelini, cuando en el minuto 10 esta segunda erró un mano a mano bien claro ante Cata Coll.

Y Gio pasó todo el partido corriendo, pero ya sin suerte, a la sombra de Mapi León e Irene Paredes. Ellas, mientras, no tuvieron más que buscar a Guijarro. Si Aitana es la brújula del equipo, Patri es entonces el faro, una suerte de escolta que aguarda siempre en segunda línea atisbando nuevos horizontes. Ella puso la guinda al aplastante dominio del Barça antes del descanso con un sólido zurdazo desde fuera del área, el 0-2.

El Atlético, quizás enclenque, no cedió en ningún caso y quiso sacar todo balón bien jugado desde atrás, con el consecuente estremecimiento de la grada: pases y apoyos pendientes de un hilo, como quien juega al borde de la verdad.

En el minuto 52, Ewa Pajor remató a gol un pase de la muerte de Aitana, asistente también luego de Alexia Putellas, tras una combinación magistral de las dos en la frontal del área que la capitana mandó a guardar cruzado, con su pierna izquierda. Las locales gozaron de una buena doble ocasión allá por el 64' negada por Cata Coll.

En los minutos finales, Vicky López envió a la red la cabalgada por banda de Salma Paralluelo, así como Laia Alexandri el rechace de Lola Gallardo tras un disparo de falta, con el Atlético ya rendido. Hemingway escribió: «La lección más difícil que he tenido que aprender como adulto es la necesidad implacable de seguir adelante, sin importar cuán destrozado me sienta por dentro». Definitivamente Hemingway no ha jugado contra el Barça.