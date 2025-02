El Barça hace el ridículo y encaja cinco ante el Villarreal

Xavi templa gaitas, es imposible saber qué quiere y hasta qué punto está dispuesto a defender su idea futbolística. Es como un esposo que espera a que sus hijos nazcan para hacerles la prueba genética y decidir entonces si va a hacerles de padre. Xavi es esta pequeñez cobarde, mediocre y que puede servir para tener razón o pretenderlo en las ruedas de prensa pero no da para liderar un proyecto entre los grandes del mundo libre. De un lado, dio la merecida titularidad a Héctor Fort, pero no se atrevió a dejar en el banquillo ni a Lewandowski, ni a Joao Félix, ni a Oriol Romeu.

La primera buena noticia fue que durante el primer minuto el Barça no encajó ningún gol, aunque no fue porque Héctor Fort no hiciera todo lo posible por concederlo, en una torpeza defensiva que pareció, más que el error concreto de un jugador, un ritual de equipo al inicio de cada partido. El Barcelona presionaba arriba, el Villarreal salía en largo con fortuna desigual, más bien pobre. Primeros buenos minutos locales, serios, ordenados, todo en su lugar como un estudiante aplicado. El gol no llegaba pero no parecía muy lejano.

Marcelino, ansioso, vio la cartulina amarilla por protestar. Poco a poco su equipo, aunque inferior en su conjunto, iba haciendo méritos para adelantarse en el marcador. En el 21 el árbitro anuló el segundo gol visitante: el primero había sido por claro fuera de juego, el segundo por otro posicional francamente discutible. Si hay que hablar de atracos, y conste que a mí no me gustan estas palabras, Xavi tendría que dar su rueda de prensa con la camiseta de los hermanos Dalton.

A la media hora de juego los dos equipos parecían del mismo nivel y probablemente lo eran. La teórica superioridad azulgrana es sólo un recuerdo, una nostalgia. Araujo perdía alarmantemente los duelos con Sorloth. el partido entró en su fase mecánica, de inercia, de traje azul eléctrico de operario, sin ningún otro interés que esperar que en algún descuido se moviera el marcador. Un velo de aburrimiento y vulgaridad caía sobre Montjuic al final de un día tan primaveral que muchos restaurantes tuvieron que encender, ya en enero, el aire acondicionado.

Otra vez las facilidades defensivas que ofreció el Barcelona, en esta ocasión Christensen, facilitaron al Villarreal adelantarse en el marcador, obra de Gerard. Tres goles, tres, hicieron falta a los valencianos para materializar su paulatina superioridad. Blanda defensa, baja producción ofensiva, la derrota no parecía ni mucho menos definitiva, pero sí largamente merecida.

Limitaciones ofensivas sobre todo cuando el faro Lamine Yamal no se enciende o lo hace con intermitencias; baja forma física general; asistencias de poca calidad, con alarmante mediocridad de Gundogan, que no arriesga nada; Héctor Fort no es Roberto Carlos para jugar en la banda libre con tareas ofensivas. Muy flojo De Jong; Christensen, terrible. Lewandowski ni estaba ni se le esperaba.

Xavi cambió a Héctor Fort, Christensen y Oriol Romeu por Pedri, Cubarsí y Cancelo. Koundé inauguró la segunda mitad perdiendo otro balón no forzado. El Villarreal satisfecho con su gol de ventaja, se encerró en su área para defenderse con la esperanza, absurda, de que los 45 minutos restantes no se le hicieran demasiado largos. Pero nada se puede descartar cuando el rival te hace regalos, y eso es exactamente lo que hicieron Cubarsí y Cancelo con Ilias Akhomach, que marcó el segundo y pidió disculpas por ello en bella muestra de respeto a la que durante un tiempo fue su afición.

Enseguida Gündogan puso remedio al despropósito personal y colectivo recortando distancias de un buen disparo desde la frontal. El artífice del gol fue Ferran Torres, que revolucionó el ataque de su equipo desde que entró por Joao Félix. Asedio local, minutos de alegre efervescencia. Bonito juego al toque. Ferran tuvo el empate pero remató mal pero Pedri no desaprovechó lo suyo y en ocho minutos el Barça empató un partido que parecía perdido o por lo menos muy difícil. El fútbol es un estado de ánimo y fue Ferran quien lo propició. Casi sin solución de continuidad, Araujo marcó el tercero. Un Barça que parecía triste, abatido y que apenas había comparecido durante la primera parte, recuperó con Ferran la alegría de jugar y de vivir y dio la vuelta no sólo al marcador sino a su razón de ser y a sus expectativas.

Vitor Roque continuaba en su pertinaz sequía para desespero de su entrenador. Otro fichaje de Laporta que sólo se puede entender por los beneficios comisionistas. El Villarreal volvió a empatar en otra demostración de que la noche estaba más pendiente de las emociones que del control futbolístico. Y cuando ya parecía que era imposible acabar peor, tiró el Barça el partido en dos patéticas jugadas defensivas embarradas que situaron el definitivo 3 a 5 en el marcador. Los de Xavi tuvieron su momento brillante en el partido pero que el peor Villarreal de los últimos tiempos te meta cinco es lo que les pasa a los equipos que no ganan ningún título.