El Barça pierde con el Villarreal antes de recibir el trofeo de la Liga

El Barça empezó fiel a su trayectoria y decidió poner emoción incluso a un partido intrascendente, dejándose marcar el primero con una defensa de broma. Ni mucho menos parecía que se conformara con perder el partido pero sí que quería entretenerse con otra ... remontada para agrandar la leyenda de su estilo.

Barcelona 2-3 Villarreal Jornada 37 de la Liga Barcelona: Ter Stegen; Eric Garcia (Fort, min.74), Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín (Balde, min.46); Gavi (Olmo, min.85), Pedri (De Jong, min.46); Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski (Pau Víctor, min.74).

Ter Stegen; Eric Garcia (Fort, min.74), Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín (Balde, min.46); Gavi (Olmo, min.85), Pedri (De Jong, min.46); Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski (Pau Víctor, min.74). Villarreal: Júnior; Pau Navarro (Kambwala, min.64), Foyth, Costa, Cardona; Pepe (Gerard, min.77), Comesaña, Parejo (Gueye, min.58), Pino (Buchanan, min.64); Baena y Ayoze (Barry, min.46).

Júnior; Pau Navarro (Kambwala, min.64), Foyth, Costa, Cardona; Pepe (Gerard, min.77), Comesaña, Parejo (Gueye, min.58), Pino (Buchanan, min.64); Baena y Ayoze (Barry, min.46). Goles: 0-1. Min.4, Ayoze. 1-1. Min.38, Lamine Yamal. 2-1. Min.45+5, Fermín. 2-2. Min.50, Comesaña. 2-3. Min.80, Buchanan.

0-1. Min.4, Ayoze. 1-1. Min.38, Lamine Yamal. 2-1. Min.45+5, Fermín. 2-2. Min.50, Comesaña. 2-3. Min.80, Buchanan. Árbitro: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Eric Garcia (min.43) en el FC Barcelona.

Aunque no hubiera nada en juego, se veían las virtudes y los defectos que han determinado la suerte del equipo en las distintas competiciones: una facilidad y belleza deslumbrantes para el ataque y una incomprensible dejadez defensiva. Flick renunció a la cursilería de jugar con un once exclusivamente de canteranos, y aunque ignoro por qué tomó esta decisión y no la contraria, los que tanto promovieron «el orgullo de jugar con un once de casa» tendrían que reflexionar sobre si tiene algún sentido hacer sentir menos importantes o menos meritorios -o que contribuyen menos al éxito del colectivo- a los que han sido fichados o no se han formado en las categorías inferiores del club. El kilómetro cero o el producto de proximidad, además de una afectación y una impostura, y de ser una filosofía contraria a los intereses de una tierra tan exportadora como Cataluña, tiene un inevitable tinte racista.

Una mano sensacional de Luiz Júnior para sacar un cabezazo a bocajarro de Lewandowski, que lamentó no marcar pero no fue su culpa sino los fantásticos reflejos del portero fue el prólogo del gol de siempre de Lamine Yamal, idéntico al del Español aunque entró más bajo, lejos del alcance del guardameta visitante.

El ritual de la remontada eclosionó al filo del descanso con un disparo lejano y ajustado de Fermín, precedido de un finísimo regate de Lamine Yamal -pletórico de fuerza y de recursos- para irse de dos en el área y un potente disparo que Júnior desvió al travesaño.

Balde y De Jong entraron tras el descanso por Pedri y Gerard Martín. Comesaña empató picando el balón por encima de Ter Stegen. El Villarreal marcó el tercero, Tajon Buchanan mediante. Otra película que ya había visto el Barça, tan mágico, tan letal, tan perdonador y que tan fácil resulta hacerle daño.