El Barça, con juego y madurez, hunde al Atlético y se cita con el Madrid en Sevilla

El Barcelona quiere el triplete, la temporada del Atlético prácticamente llega a su fin a primeros de abril. El gol de Ferran Torres en una primera mitad monopolizada por los azulgranas clasifica a los de Flick para la final de la Copa, en la ... que se verán las caras con el Madrid. Los rojiblancos reaccionan en la segunda parte, pero no lo suficiente para mantener la ilusión generada durante la campaña, convertida en constante decepción en apenas unas semanas.

Se trata del cuarto enfrentamiento entre ambos equipos y no quieren que al aficionado del fútbol español le quede un mal recuerdo de una espectacular serie de partidos. Por ello, imprimen desde el pitido inicial un ritmo asfixiante. Trata de presionar el Atlético, mal negocio si enfrente están Pedri y Lamine Yamal, ya que el canario tarda un minuto en encontrar la carrera del joven extremo, aunque aparece a tiempo Giménez para frustrar la ocasión. Los rojiblancos responden con dureza a la vertiginosa velocidad de la pelota en las posesiones del Barcelona. Azpilicueta impacta su plancha contra el gemelo de Raphinha, pero se salva de la expulsión porque Munuera Montero discrepa de su colega en el VAR y mantiene la amarilla mostrada en primera instancia. Vuelve a probarlo Lamine con un delicioso control orientado y una definición en busca de la rosca que se marcha desviado, de nuevo acaba Raphinha en el suelo, esta vez por un fuerte impacto de De Paul sobre su tobillo.

Descienden las revoluciones del encuentro, algo que aprovecha el conjunto azulgrana para someter a su rival. El Atlético se repliega para tratar de reducir los espacios disponibles para el Barcelona, que no tiene mucho problema en encontrarlos, además de controlar a la perfección cualquier atisbo de contraataque rojiblanco. Pedri es el eje vertebrador de cada posesión de los de Flick, y Lamine quien inunda de calidad cualquier balón que toca, pero no se quedan atrás Fermín y Ferran haciendo las veces de Olmo y Lewandowski. Tanto es así que el valenciano, esta vez como titular, tampoco falla a su cita con el gol. Le Normand bloquea su primer intento, pero a la segunda no perdona. Lamine se inventa un pase genial con un toque preciso y sutil a la espalda de la defensa atlética hacia el desmarque de Ferran, que bate la posición de Musso y adelanta al Barcelona.

No reacciona el Atlético y los de Flick quieren encaminar la eliminatoria. Apenas unos segundos después del primer tanto, una combinación de Pedri, Raphinha y Lamine concluye con un lujo infructuoso en forma de taconazo por parte del canario y dos disparos defectuosos de los dos atacantes. Se sabe muy superior el Barcelona, que maneja a su antojo el plan de Simeone de reforzar su defensa con Azpilicueta y Reinildo en los laterales y Llorente y Giuliano en las bandas. Raphinha encuentra un carril por la izquierda habilitado por Lamine, aunque Musso impide el gol del brasileño. Los rojiblancos, que tienen en un cabezazo alto de Le Normand lo más parecido a una ocasión, y el Metropolitano se descentran y la toman con Munuera Montero por su estricto listón para mostrar amarillas, hasta cinco en la primera mitad para el cuadro colchonero.

Le hace falta un lavado de cara integral al Atlético y este llega tras el entretiempo y la entrada de Lenglet, Galán y Sorloth. Por primera vez en el encuentro, se percibe un rival enfrente del Barça. Una clara ocasión de Griezmann desbaratada por Szczesny y anulada por la posición del noruego es suficiente para reenganchar a las 69.000 almas que abarrotan el feudo madrileño. Sorloth, esta vez habilitado, se encuentra solo con el meta polaco gracias a una genialidad de De Paul, pero el ariete nórdico envía su disparo inexplicablemente fuera. La mejoría atlética es notable, aunque para su desgracia sigue en el campo Lamine. Primero se deshace de camisetas rojiblancas como si de conos se tratasen, una jugada en la que Raphinha vuelve a toparse con Musso, para después ejercer de 'quarterback' y dejar a Fermín ante el meta, posibilidad frustrada por el mal control del jienense.

Los de Simeone no suben el pie del acelerador, apoyados en la multiplicada pareja Barrios-De Paul, pero la puntería de Sorloth llega acompañada por fuera de juego. El Barça, ansioso de solidez con la entrada de Eric García y Araújo, trata de dormir la eliminatoria y reducir el empuje local con largas posesiones. Un plan aplicado de forma impecable en los últimos minutos. Tira el Atlético de orgullo hasta el último segundo, pero los azulgranas bien pertrechados ejercen de equipo grande y maduro para certificar su presencia en La Cartuja. El regreso de los rojiblancos a Neptuno deberá seguir esperando.